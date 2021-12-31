Emel Sayın kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Emel Sayın nereli? Hayatı ve biyografisi

Emel Sayın kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının eğlenceli programı Güldür Güldür Show, bugün yeni bir bölümle ekrana gelecek. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Bölümünde; Yılbaşı akşamının sürprizlerinde Show TV'nin sevilen dizilerinden Kuzey Yıldızı oyuncularının performansı oldu. İsmail Demirci performansı ile izleyicileri hem büyüleyedi hem şaşırttı. Kuzey Yıldızı ekibi oyunculuklarının yanı sıra söyledikleri şarkılarla da yılbaşı akşamına damga vurdu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KONUĞU EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın, ses sanatçısı ve oyuncu. Emel Sayın, 20 kasım 1945 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuştur. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir bir aile olan Suat ve Ahmet Sayın'ın 4 kız çocuklarından en büyüğüdür. Şenel, Fatoş ve Hülya adlarında kız kardeşleri vardır.

Anne ve babası Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışıyorlardı. Emel Sayın ilkokula anneannesinin yanında, Kayseri Cumhuriyet İlkokulunda başlamıştır. Okuldaki şarkı yarışmalarında hep birinci olur. Ortaokulu ailesinin yanında Konya'da okur. Sonra Üsküdar'a taşındılar.

13 yaşındayken Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Sonraki yıllarda Münir Nurettin Selçuk'tan da dersler aldı ve yeteneği ile dikkat çekmeye başladı.

Edirne, Uzunköprü Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra üç yıl boyunca İstanbul Belediye Konservatuarı'nda, Münir Nurettin Selçuk'un da hocalığını yapmış olan Alis Rosenthal'dan şan dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak 'Ses Kraliçesi' seçildi.

Henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Gönül Yazar'ın ilk eşi Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı.

İlk kez 17 yaşında sahneye çıkmaya başlayan Sayın, 1963 yılında Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak, buradaki yedi yıllık hizmetine başkazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul'a taşındı ve İstanbul Radyosu'na geçti. Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı.

İstanbul'da bulunduğu yıllarda şöhreti giderek artan Emel Sayın, albümlerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Ayrıca 2001 yılında Aşkım Aşkım adlı televizyon dizisinde ve daha sonra Karınca Yuvası adlı dizide rol aldı.

1974 yılında çekilen Mavi boncuk adlı filmi Tarık Akan'la oynadığı en güzel filmlerinden birisidir. Bu filmde Emel Sayın, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan ile başrolü paylaştı.

Emel Sayın'a 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Emel Sayın, 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976'da tekrar nikah masasına oturdu. 1979 yılında tekrar boşandı.

Emel Sayın, 1979'un 20 Haziran'ında 'Gazinocular Kralı 'Fahrettin Aslan'ın oğlu Selçuk Aslan'la fırtınalı bir evliliğe adım atar. Eylül 1981'de ayrılırlar.

Emel Sayın, daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile evlendi. 1999 yılında boşandılar.

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