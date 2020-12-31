Emel Müftüoğlu - Hovarda şarkı sözleri! Hovarda saygısızca şarkısının tüm sözleri nelerdir? Emel Müftüoğlu kimdir?

Emel Müftüoğlu'nun en beğenilen şarkılarından birisi Hovarda şarkısıdır. Peki Hovarda şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözleri nelerdir?

EMEL MÜFTÜOĞÜLU - HOVARDA ŞARKI SÖZLERİ

Hüküm giymiş hayaller

Görünmez uzaklarla

Günah bunun neresinde

Sarıldık tuzaklarla

Yine de aşk boyun eğmez

Yine de aşk boyun eğmez

Yine de aşk boyun eğmez

Yasaklarla

A ciğerim söyle neyleyelim

Sevmeyelim de taşa mı dönelim?

Bu yüreği kimlere gösterelelim

Kim bilir kim bir aşk ile yanar

A ciğerim söyle neyleyelim

Sevmeyelim de taşa mı dönelim?

Bu yüreği kimlere gösterelelim

Kim bilir kim yalan, yalan yalan

Sen arada sırada uğra bana

Hovardayım diye kıyma bana

Fikri firardayım uyma bana

Oyuna gelme aman, aman, aman

Sen arada sırada uğra bana

Hovardayım diye kıyma bana

Fikri firardayım uyma bana

Oyuna gelme aman, aman, aman

Aman aman

Hüküm giymiş hayaller

Görünmez uzaklarla

Günah bunun neresinde

Sarıldık tuzaklarla

Yine de aşk boyun eğmez

Yine de aşk boyun eğmez

Yine de aşk boyun eğmez

Yasaklarla

A ciğerim söyle neyleyelim

Sevmeyelim de taşa mı dönelim?

Bu yüreği kimlere gösterelim

Kim bilir kimdir aşk ile yanan

A ciğerim söyle neyleyelim

Sevmeyelim de taşa mı dönelim

Bu yüreği kimlere gösterelim

Kim bilir kim yalan, yalan, yalan

Sen arada sırada uğra bana

Hovardayım diye kıyma bana

Fikri firardayım uyma bana

Oyuna gelme aman, aman, aman

Sen arada sırada uğra bana

Hovardayım diye kıyma bana

Fikri firardayım uyma bana

Oyuna gelme aman, aman, aman

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu 14 Ekim 1961'de İzmir'de doğmuştur. Pop şarkıcısı ve oyuncudur.

Anne tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı olan Emel, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce, yıllarca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalıştı.

1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak attı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel-Erdal ikilisi, Atilla Özdemiroğlu'nun kurdugu ART'den 1985 yılında "Öyle Bir Aşk" ve 1988 yılında da "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı.

Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak'la anlaştı ve 25 Eylül 1990 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan "Hangimiz?" haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılmıştı. Ardından 5 Eylül 1992 tarihinde yayınlanan ikinci albümü "Faka Bastın" geldi. İlk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük satış rakamlarına ulaştı. Müzik tarihinde billboardu yapılan ilk albüm olan "Faka Bastın"ın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. O yıla kadar klipleri hep televizyon yönetmenleri çekiyordu. İlk defa bir sinema yönetmeni bir kliple izleyici karşısına çıkmıştı. "Faka Bastın" bir Şehrazat şarkısıydı. Bundan iki yıl sonra 12 Mayıs 1994 tarihinde Emel'ce isimli üçüncü solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. "Korkuyorum", "Deli Et Beni", "Yeter" ve "Çal Beni" adlı şarkılar hit oldu. "Korkuyorum" klibi İlknur Bozkurt ile beraber çekilmişti ve lezbiyenlik teması işlenmişti. Bu, o zamanın Türkiye'si için çok büyük bir girişimdi.