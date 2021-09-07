Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emekli ve memur maaşları kaç para?

'Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusu vatandaşların gündeminde. Uzun çalışma sürelerinin sonuna gelmek üzere olan veya emekli maaşı tutarını öğrenmek isteyenler 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ne kadar hesaplamak için sorgularını sürdürüyor. SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama sayfası haberimizde yer almakta. Ayrıca Memur emekli maaşları 2022 zammı için toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar? Emekli ve memur maaşları kaç para?

'Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusu vatandaşların gündeminde. Uzun çalışma sürelerinin sonuna gelmek üzere olan veya emekli maaşı tutarını öğrenmek isteyenler 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ne kadar hesaplamak için sorgularını sürdürüyor. SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama sayfası haberimizde yer almakta. Ayrıca Memur emekli maaşları 2022 zammı için toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar? Emekli ve memur maaşları kaç para? İşte detaylar haberimizde...

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Ocak ayı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak zam miktarları da belli oldu. 2021 Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış olacağı düşünülmüştü. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları da netleşti.

Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçen yıl 20 Ocak'ta hesaplara geçen emekli maaşı farkları için Bakan Selçuk gerekli açıklamayı yapmıştı. 2021 yılı emekli maaşı farklarının da ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

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4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur emekli aylığı 3 bin 21 TL'den, 3 bin 276 TL'ye yükselecek. (Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir) 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL'den 2 bin 624 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL'den bin 912 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 TL'den bin 802 TL'ye yükselecek.