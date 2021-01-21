Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli farkları ne zaman yatacak? İşte o tarih...

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu emekliler tarafından aratılıyor. Emekli farkları ne zaman yatacak? Sorusu da araştırılan başlıklar arasında. 2021 yılında memur ve emeklinin alacağı zam oranının belli olmasının ardından memur emeklileri de yeni yılın emekli maaş farklarının zaman yatacağını araştırıyor. İşte o tarih...

Emekli maaşı zam farkları hesaplara yatırıldı! Son dakika gelişmesine göre 2021 emekli maaş zaamı farkları hesaplardan çekilebiliyor. Bilindiği üzere emeklilere 6 aylık enflasyon oranına göre 2021 Ocak ayında zam yapılmıştı. Peki, emekli maaşları ne kadar? İşte "Zam sonrası Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar?" sorusunun cevabını bulduğu maaş tablosu...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçtiğimiz yıl emekli memurlarının maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırılmıştı. Geçen yıl maaş farklarının banka hesaplarına yatırıldığı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Emekli maaş farkları hesaplara yatırıldı! Son dakika gelişmesine göre 2021 emekli maaş zaamı farkları hesaplardan çekilebiliyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI

Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bilindiği üzere Emekli maaşları 2021 Ocak ayının ilk günlerinde yani 4 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak zamlandı. Zamların ardından "SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları 2021 yılında ne kadar oldu?" ve "2021 emekli maaş zamları farkı ne zaman yatacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hemen belirtelim ki emekli zam farkları yatmaya başladı. Bununla birlikte Bağ-Kur ve SGK 2021 emekli maaşları tablosu da uzmanlarca hazırlandı.

YIL SONU ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükselecek.

SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz Ocak

1.500 1625

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063

2.009 2177

2.115 2292

2.221 2407

2.327 2522

2.432 2635

2.538 2750

2.644 2865

2.750 2980

2.855 3094

2.961 3209

3.067 3324

3.173 3438

3.278 3552

3.384 3667

3.490 3782

3.596 3897

3.701 4011

3.807 4125

3.913 4240

4.019 4355

4.124 4469

4.230 4584

4.336 4699

4.442 4814

4.547 4927

4.653 5042

4.759 5157

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.