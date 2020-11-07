Emekli komiser "hayatın renklerini" 6 asırlık Taşhan'da sergiliyor
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Emekli komiser "hayatın renklerini" 6 asırlık Taşhan'da sergiliyor

07.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:35
Emekli komiser

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde doğan ve daha sonra polislikten emekli olan 74 yaşındaki Nejdet Dikmen, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edilen 6 asırlık Taşhan'da eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde doğan ve daha sonra polislikten emekli olan 74 yaşındaki Nejdet Dikmen, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edilen 6 asırlık Taşhan'da eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçede doğan ve daha sonra mesleği gereği birçok ilde görev yapan Dikmen, çocukluk yıllarından bu yana yaptığı eserlerini, ihtişamı ile dikkati çeken Taşhan'da sergiliyor.

Dikmen, doğadan esinlenerek çizip boyadığı eserlerini, çocukken merakla izlediği Taşhan'da sergileyerek yeni ürünler ortaya çıkarıyor.

Nejdet Dikmen, AA muhabirine, ortaokul yıllarında resme ilgi duyduğunu ve 1972 yılında askerden geldikten sonra her gün Kapalıçarşı'da bulunan Ressam Ferdi Ergüder'i takip ettiğini anlattı.

Burada başlayan resim sevgisinin ve çalışmalarının meslek hayatı boyunca da devam ettiğini aktaran Dikmen, "Tatil günlerimin çoğunu resim çalışmalarıyla geçirdim. Her fırsatta resim çalıştım, çünkü seviyorum, onunla mutlu oluyorum. Yıllarca bu sevgimi devam ettirdim, yaptığım çalışmaların sayısını bilemiyorum." dedi.

Taşhan'ın, ilçenin en güzel mekanı olduğunu kaydeden Dikmen, "Bu tarihi mekanda eserlerimi sergilemek bana nasip olduğu için çok mutluyum. Burası doğduğum yer, memleketim. Bir de atalarımızın bize bıraktığı çok değerli bir eserin salonunda çalışmak ayrı bir mutluluk vermektedir." diye konuştu.

İzmir Polis Okulu'ndan 1973 yılında mezun olarak göreve başladığını ifade eden Dikmen, 1995 yılında İstanbul'da görevliyken emekli olduğunu aktardı.

Dikmen, "Ömrümün sonuna kadar resim çizmek istiyorum. Her şey istek ve sevgi ile yapılıyor. İnsanın her şeyden önce sevmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi alanını gezenlerden Hüsamettin Çınar (72) ise Dikmen'in çok güzel manzara resimlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu tarihi Taşhan'da arkadaşın resimlerini gördük, çok beğendik. Mutlu olduk, başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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