Emekli arkeolog Çankaya Evi'nde üretime katılıyor

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çiğdem Mahallesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde düzenlenen Takı Tasarım Kursuna devam eden emekli arkeolog Seyfettin Küçük, hobi olarak başladığı takı tasarım kursunda hedef büyüterek Anadolu motiflerini yaşatmayı amaçlıyor.

Ankara Çankaya Belediyesince semtlerde kurulan Çankaya Evleri yüzden fazla branşta verilen kurslarıyla ilgi odağı olurken derslere gelen binlerce kursiyeri de ilgi alanlarıyla farklı renkler oluşturuyor.

Çiğdem Mahallesi'nde yer alan Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde düzenlenen takı tasarım kursuna katılan emekli arkeolog Seyfettin Küçük de bunlardan biri. Emekli olduğunu ve bir şeyler üretmek için bu kursa geldiğini söyleyen Küçük, "Bu işi önce zevk için yapıyordum. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma bir şeyler yapmak için başlamıştım. Sonra gördüm ki, daha farklı, sonsuz bir durum var ortada. Bunun güzelliğini hissettikçe daha fazla zevk alıyorum yaptığım işten ve devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Arkeoloji eğitimi takı tasarımına da yansıyacak

Seyfettin Küçük hedeflerinden de bahsederek, "Üniversite eğitimim arkeoloji üzerine. Yan dal olarak prehistorya ve sanat tarihi aldım ve eğitim fakültesi sertifikası aldım. Ben aslında değerli ve yarı değerli taşlara meraklıydım. Bu kurslardan bilgim olunca taşlarımı değerlendirebilir miyim diye düşündüm. Yarı değerli taşların arkeolojik değerleri de var. Burada öğrenme sürecinde yaptığımız internetten aldığımız yabancı kaynaklı motifler. Ben burada kendi değerlerimizden gelen yöresel motifler üzerine çalışmalar yapıp daha derinlemesine araştırmalar yapıp motiflerimizi üretme sevdasındayım. Başarabilirsem benim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı

"Üretiyoruz, gelir elde edecek kanallar da açılmalı"

Küçük, "Eğitim kısmı güzel ama üretimin devamının gelmesi lazım" diyerek gelir elde edecek kanalların açılmasını da istedi. Üretilen malzemelerin ticarileştirilerek pazarlanması, ucuz malzeme temininin sağlanması ve kooperatifleşme gibi bir yapılanma gerektiğine vurgu yapan Küçük, "Sağlığa zararlı değildir sertifikasının alınmasında yardımcı olunduğu takdirde yurtdışına pazarlaması bile yapılabilir. Bu zincir kurulup satışlar yapılabilirse kadınlar bu işe dört elle sarılır. Eşlerini de teşvik ederek bu üretime katarlar. Kahvehanelerde bezgin bir şekilde vakit geçiren milyonlarca emekli var, öğrenip üretime katılıp gelir elde edebilirler" şeklinde konuştu.

Seyfettin Küçük, Çankaya Evlerinde vatandaşa her türden imkanın sunulduğunu, ürünlerin de el emeği günleri ile pazarlama olanağı sağlanmasıyla kursiyerlerin teşvik edildiğini belirterek "Çankaya Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA