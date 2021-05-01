Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
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Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler

Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Kumkale Ovası'ndaki tarlada, Diyarbakır'dan getirilen işçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak, kavun fidesi dikti.

ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Kumkale Ovası'ndaki tarlada, Diyarbakır'dan getirilen işçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak, kavun fidesi dikti.

Çanakkale'nin en verimli topraklarına sahip Kumkale Ovası'nda, tarlalarda üretimin devam etmesi için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de işçilerin mesaisi sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma nedeniyle bu yıl meydanlarda 1 Mayıs kutlanmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf tutulan tarım işçileri, 1 Mayıs'ı tarlada geçirdi. Diyarbakır'dan Çanakkale'ye gelen mevsimlik işçiler, 27 dereceyi bulan sıcak havada tarlada kavun fidesi dikti.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyünde tarımla uğraşan İsmail Gökmen Albayrak, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl 1 Mayıs kutlanamıyor. Biz de işçilerimizle birlikte 1 Mayıs'ı arazimizde çalışarak geçiriyoruz. Şu anda Batak Ovası'ndayız. 15 dönümlük arazimizde kavun fidesini toprakla buluşturuyoruz. Ektiğimiz bu kavun fidelerin meyvesini yaklaşık 100 gün sonra alacağız" dedi.

Mevsimlik işçilerden Mehmet Şah Aydın ise 9 yaşından beri tarlalarda çalıştığını belirterek, "Ailemle birlikte çalışmaya geldik. Şu anda burada kavun fidesi dikiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için çalışıyoruz. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlu olsun. Mecburuz, çalışmak zorundayız. Bu mücadeleyi vermek zorundayız. 6 ay boyunca çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


- Çanakkale
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler
Emek ve Dayanışma Günü'nde 27 derece sıcaklıkta kavun fidesi diktiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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