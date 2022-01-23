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EMEA'daki Son Temsilcimiz BBL Esports Oldu!

EMEA'daki Son Temsilcimiz BBL Esports Oldu!
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

BBL Esports ve Papara SuperMassive Blaze, EMEA'daki temsilcilerimiz oldu!

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri bugün oynanan Büyük Final karşılaşması ile son buldu. Bo5 olarak oynanan finalde Bbl Esports, Futbolist'i 3-1'lik skorla mağlup ederek Papara SuperMassive Blaze'in ardından EMEA Challengers'da mücadele edecek ikinci temsilcimiz oldu. Bbl Esports, Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'ni üçüncü olarak tamamlamış ve Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde doğrudan mücadele etmeye hak kazanmıştı. Bbl Esports, bu turnuvada Üst Grup - Yarı Final eşleşmelerinde Futbolist'e 2-0 mağlup olarak Alt Grup'a düşmüş ve buradan Büyük Final'e yükselmeyi başarmıştı. Futbolist ise ilk kapalı elemeleri 6. sırada tamamladığı için turnuvaya açık elemelerde başlamış ve Büyük Final'e kadar namağlup gelmişti.

Harita Seçim ve Yasaklamaları

1. Harita2. Harita3. Harita4. Harita5. Harita

Ascent

Haven

Bind

Split

Breeze

KARAR

Seçimler

Fracture

Icebox

Yasaklamalar

Son EMEA Bileti!

Futbolist'in seçimi olan Ascent haritasına Bbl Esports, savunma tarafında başlamayı tercih etti. Haritanın ilk yarısında BBL Esports ağır bir üstünlük sağladı. Haritanın ilk yarısı 10-2 BBL Esports üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda ise Futbolist olabildiğince maça tutunmaya çalıştı. İkin yarıda 6-1'lik bir seri yakalasa da Futbolist bunu sürdüremedi ve sonraki iki turu kaybederek kendi haritasını 13-8 kaybetmiş oldu.

Karşılaşmanın ikinci haritası olan ve BBL Esports'un seçimi olan Haven haritasına Futbolist, savunma tarafında başladı. Futbolist ekibi maça baskın başlayan taraf oldu. 6-1'lik bir seri yakalayan Futbolist yine bu üstünlüğünü sürdüremedi ve sonrakİ beş turu BBL Esports kazandı. Haritanın ilk yarısı 6-6'lık beraberlikle sonuçlandı. Futbolist, ikinci yarıya üst üste iki tur kazanarak başladı ve üstünlüğü tekrar ele geçirdi. BBL Esports'un buna cevabı gecikmedi. 6-1'lik seri yakalayan BBL Esports, durumu 12-9'a getirdi fakat haritayı kapatmayı bir türlü başaramadı. Durum 12-12'ye geldi. Haritanın ilk uzatmalarında üst üste iki tur kazanana BBL Esports, haritayı 14-12 kapatarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü harita Futbolist'in seçimi olan Bind haritasına BBL Esports savunma tarafında başladı. Haritanın ilk yarısında Futbolist baskın bir oyun segilese de BBL Esports maça ortak olma için iyi bir mücadele sergiledi. İlk yarının 7-5 Futbolist üstünlüğüyle tamamlandığı üçüncü haritanın sonucu 13-9 olarak bitti ve Futbolist seride durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü harita olan Split haritasına Futbolist, savunma tarafında başladı. BBL Esports haritaya iyi başlayan taraf olsa da ilk yarı yine başa baş geçti ve ilk yarı 6-6 beraberlikle souçlandı. Haritanın ikinci yarısına Futbolist çok iyi bir başlangıç yaptı. Üst üste 4 tur kazanan Futbolist durumu 10-6'ya getirdi. Fakat BBL Esports bu dört turun hemen ardından 7-0'lık bir seri ile hem haritayı hem de seriyi kapattı. BBL Esports maçı 3-1 kazanarak EMEA Challengers'a yükseldi. Futbolist ise VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılacak.

İstatistikler

Futbolist
ACSK/D/AK/D/AACSBBL Esports

p0wa77

21472/66/2788/66/21259

AsLanM4shadoW

MrFaliN

20666/65/2178/61/13234

QutionerX

MOJJ

19863/67/1571/56/24224

aimDLL

qw1

18562/70/1355/65/26179

Muj

qRaxs

14446/70/2546/61/14141

pAura

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu 1.65 KDA skoru ve 259 ortalama çatışam skoru ile Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

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SuperMassive, BBL Esports, Futbolist, Harita, Gamegar,, Haber

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