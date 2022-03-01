Emanet, ilk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi. Dizinin son fragmanında Duygu Komiser ölüyor mu merak edildi. Fragmanda Komiser Ali, Duygu'nun öldüğünü düşünüp üzülüyor. Peki, Emanet Duygu Komiser öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Emanet dizisi Duygu Komiser (İpek Arkan) diziden çıkıyor mu? İşte detaylar...

EMANET KOMİSER DUYGU ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Emanet dizisinin son fragmanında Komiser Ali, Komiser Duygu'nun öldüğünü düşünüyor ve üzülüyor. Bunun ardından izleyiciler de Komiser Duygu ölüyor mu, diziden mi çıkacak, İpek Arkan diziden ayrılacak mı merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ölen kişinin farklı biri olduğunu tahmin edilse de yarınki yeni bölümde detaylar ortaya çıkacak.

EMANET SON FRAGMAN İZLE!

EMANET DUYGU KİMDİR?

Emanet dizisindeki Duygu karakterini "İpek Arkan" canlandırmaktadır.

İPEK ARKAN KİMDİR?

Henüz 24 yaşında olan İpek Arkan 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kariyerini planladığı ve birlikte adım attığı Tümay Özokur ile çalışmaktadır. Kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilen genç oyuncu baskı, resim ve heykel gibi sanat dalları ile de ilgilidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İpek Arkan'ın İnstagram'da 11 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@ipekarkan" adresinden ulaşabilirsiniz.

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