Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor
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Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor

05.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:09

Emanet Kanal 7 ekranlarının en çok takip edilen dizilerinden birisi. Peki, Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor!

Emant Dizisi kendi kitlesini yakalamış oldukça dikkat çeken bir yapım. Siz de Emanet son bölümün fragmanını ve dizinin ayrıntılarını merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor!

Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor

EMANET DİZİSİ 21. BÖLÜM FRAGMANI

Fragmana Seher'in hastalığı damga vuruyor. Yusuf'un doğum günü ile ilerleyen fragman yeni gelişmelere ve şok olaylara gebe.

Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor

EMANET DİZİSİ GENEL KONUSU

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınıyor.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET DİZİSİ OYUNCULARI VE TEKNİK EKİBİ

Yönetmenler: Ayhan Özen, Taner Tunç

Yardımcı Yönetmen: Umut Keten

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Saadet Parlak

Kostüm Sorumlusu: Gerçek Bitmez

Emanet 21. bölüm tanıtımda neler oluyor? Emanet 21. bölüm tanıtımı izle! Emanet 21. bölüm tanıtımda neler olduğunu izle! Emanet son bölüm neler oluyor

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