Emanet 150. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 149. bölüm izle

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EMANET 150. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi SHOW TV ekranlarında 149. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 149. bölümün ardından şimdi de Emanet 150. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 150. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 150. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 150. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EMANET 150. BÖLÜM ÖZETİ:

SEHER YAMAN'A AŞIK MI?

Emanet'te bu akşam Yaman Seher'in konuşmalarını duyunca şok olur. Seher Yaman'ı seviyor mu?

Seher ve Nadire'nin konuşmasından sonra Yaman, hayatının en önemli sorusuyla baş başa kalmıştır; Seher onu gerçekten seviyor mudur?

149. BÖLÜM DE NE OLDU?

Gerçekleri öğrenmek için dedektifle görüşmeye gelen Yaman, Seher'in masumiyetini öğrenebilecek midir? Yaman'ın gerçekleri öğrenmesinin kendileri için felaket olduğunu bilen İkbal ve Zuhal ise çaresiz kalmışlardır.

EMANET 149. BÖLÜM İZLE

Emanet 149. bölüm izlemek için tıklayınız!

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

OYUNCULAR

Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,