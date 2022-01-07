Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun büyük korkusu

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'de yer alan habere göre; Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, son aylarda oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla gündemi meşgul ediyor.

22 yaşındaki güzel oyuncunun en büyük korkusu ortaya çıktı.

"KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ KORKUYORMUŞ"

İzin gününde Üsküdar'da bulunan bir dişçiye giden Türkoğlu'nun, küçük yaşlardan beri dişçiden korktuğu ortaya çıktı.

Dişçi koltuğuna oturmaktan çekinen Türkoğlu, "22 yaşında dişçi korkumu yendim" açıklamasında bulundu.

"POZİTİF ENERJİMİZ SEYİRCİYE GEÇİYOR"

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Dizimizin hikayesini en iyi şekilde ekrana yansıtıyoruz. Pozitif enerjimiz seyirciye geçiyor" demişti.

Türkoğlu ayrıca "Halil ile sette anlaşamadığımız zamanlar oluyor. Ama kısa sürede iş tatlıya bağlanıyor" diyerek dikkat çekmişti.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, bir süredir Emanet adlı dizide Seher karakterini canlandırıyor.