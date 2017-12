Elvan: "Güçlü Diyebileceğimiz Birçok Ülke Sessiz Kalmayı Tercih Etti"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye'ye karşı saldırılar neden artıyor? Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından neden rahatsızlar diye kendi kedimize bir soralım. Cevabı çok açık. Çünkü son 15 yılda artık Türkiye kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa, siz ne diyorsanız iktidar onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Dışarıdakiler milli iradenin hakim olmasını istemiyorlar." dedi.



Elvan, Mut Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mut 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerle buluşmaktan memnun olduğunu belirtti.



AK Parti'nin milletin sinesinden çıkmış, milletin partisi olduğunu vurgulayan Elvan, teşkilat şuuru ile hareket ettiklerini, partide hiçbir zaman kısır çekişme, küçük hesapların olmadığını bildirdi.



Türkiye'ye karşı mücadele eden kesimlerin, dış mihrakların her geçen gün arttığına dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:



"Bize karşı saldırılar neden artıyor diye düşündünüz mü? Bir düşünün. Acaba Türkiye'ye karşı saldırılar neden artıyor? Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından neden rahatsızlar diye kendi kedimize bir soralım. Cevabı çok açık çünkü son 15 yılda artık Türkiye kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa, siz ne diyorsanız iktidar onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Dışarıdakiler milli iradenin hakim olmasını istemiyorlar. Suudi Arabistan ile yaptıklarını gördünüz dimi. Talimatı verdiler kendi kardeşlerini, kendi ailelerinin bireylerini hapishaneye attılar. Halbuki çocukluk yaşlarından itibaren bu kişiler beraber büyümüş, aynı ekmeği bölüşmüş, aynı sofrada yemek yemiş, birlikte çalışmış olan insanlar. Birileri geldi onlara talimat verdi. Dedi ki 'Bunlar bunlar uzaklaştırılacak. Şunlar getirilecek.' Bizde bu anlayış yok. Kim ne derse desin milletimiz ne derse o olacak. Allah Cumhurbaşkanımızı, liderimizi başımızdan eksik etmesin. Onun liderliğinde çok daha şeyler yapacağız."



Bakan Elvan, milletin desteği sürdüğü müddetçe Türkiye'nin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.



"Biz güçlüden yana değil, haklıdan yanayız"



Elvan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Türkiye ekonomisi çöküyor, gelecek vaat etmiyor, küçülecek" denildiğini hatırlatarak, "Ne oldu? 2017 yılında 3. çeyrekte yüzde 11,1 ile dünyanın en yüksek oranında büyüyen ülkesi konumunda olduk. Biz işimize bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz, çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Demokrasi ve insan hakları diyenlerin neler yaptığını herkesin gördüğünü belirten Elvan, şu ifadeleri kullandı:



"Ne yaptı ABD, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğunu ilan etti. Sonra ne oldu? Önderimiz, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, en güçlü ve en sert tepkiyi tüm dünyaya gösterdi. Birçok gelişmiş ülke, güçlüdür dediğimiz birçok ülke sessiz kalmayı tercih etti. Korktular, çekindiler. 'Biz de İsrail'in başkentinin Kudüs olmasını istemiyoruz ama işte ABD var' düşüncesiyle hareket ettiler. Ama Türkiye ne yaptı. Cumhurbaşkanımız, İslam Konferansı Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla tüm İslam ülkeleri liderlerini İstanbul'da topladı. Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu da İslam ülkeleri olarak cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz açıkladık."



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 15 üyesi olduğunu, bunlardan 5'inin daimi üye olduğunu anımsatan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Düşünün demokrasi, insan hakları deniliyor. 15 ülkeden 14'ü 'evet' desin o 5 ülkeden 1 tanesi 'hayır' desin hayır geçerli oluyor. Yani 5 ülkeden bir tanesi 'olmaz bu' dediği anda o karar alınamıyor. Demokrasi bu mu? Böyle mi işler? Eğer güçlüyseniz orada demokrasi işlemiyor maalesef. Buna rağmen BM Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke ABD'nin kararına karşı bir karar aldı. Ancak tek ABD o karara karşı çıktı ve o karar geçerli olmadı. Arkasından konu BM Genel Kuruluna geldi. Bu kez ABD şunu söyledi. 'Ben bu karara kabul oyu verecek olanları not edeceğim ve bu konuda gerekeni de yapabilirim' şeklinde tehditkar bir tavır içerisine girdi. Ülkelere açıkça şunu söyledi 'Ben İsrail'in arkasındaysam siz de İsrail'in arkasında olacaksınız' dedi. Ama o dik duruşlu adam Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü söylemimizle 128 ülke ABD ve İsrail'e karşı şunu söyledi 'Biz güçlüden yana değil, haklıdan yanayız' dedi."



Bakan Elvan, Filistin'e destek veren tüm ülkelere teşekkür ederek, Filistin'in Türkiye var oldukça asla yalnız kalmayacağını aktardı.



"Türkiye büyüyecektir, güçlenecektir"



Nerede mazlum, ihtiyaç sahibi varsa orada olmaya devam edeceklerine işaret eden Elvan, Türkiye'nin onca gelişmiş ülkeye rağmen dünyada en fazla yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci olduğunu belirtti.



Elvan, Türkiye'nin 15 yıllık süreçte birçok engelle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Partimizi kapatmaya kalktılar, muhtıra vermeye kalktılar. 17-25 Aralık'ta darbe girişiminde bulunmaya kalktılar. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. Zannetmeyin ki bu girişimleri yapanlar kendi başlarına hareket ediyorlar. Bunların arkalarında birileri var. Bunlara parasal açıdan destek sağlayan birileri var. Ama bu millet öyle bir millet ki mayası sağlam bir millet. Allah'ın izniyle kim ne derse, ne söylerse söylesin sizin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiniz sürdüğü müddetçe Türkiye büyüyecektir, güçlenecektir."