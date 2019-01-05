Gaziantep'te 14 ay önce göğüs kanser teşhisi konulan 45 yaşındaki Fatma Akıl, eltilerinin desteğiyle hayata tutundu.

Göğsündeki kitleyi fark ettikten sonra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvuran Akıl, kanser olduğunu öğrendi.

Teşhisin ardından kemoterapi tedavisine başlayan Akıl, eltilerinin desteğiyle moral buldu.

Fatma Akıl'ı bir an bile yalnız bırakmayan eltileri, ona kendi elleriyle bakıp, iyileşmesi için çabaladı.

Akıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 ay önce göğüs kanserinin 3. evresinde olduğunu öğrendiğini belirterek, çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Oğlunun göğsüne çarpması üzerine sol göğsünde yumurta büyüklüğünde bir kitle fark ettiğini anlatan Akıl, "Kitleyi fark ettikten sonra KETEM'e başvurdum, burada kanser teşhisi konuldu. Sonra doktorumuzu belirleyip, kemoterapiye başladık. 6 ay önce de sol göğsüm ameliyatla alındı. Tedavilerimi aksatmıyorum. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum." dedi.

"Eltilerimin desteğiyle ayaktayım"

Hastalığını tamamen yeneceğine inancının tam olduğuna dikkati çeken Akıl, şunları kaydetti:

"Ben hastalığımı öğrendikten sonra Allah'tan geldiği için baş tacı dedim ve şükrettim. Hasta olduğum için çok üzülmedim. Her şerde bir hayır vardır dedim. En büyük destekçim ailem oldu. Eltilerimin desteğiyle ayaktayım. Hastalığımı öğrendiklerinde çok üzüldüler, hep yanımda oldular. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Kemoterapi sürecinde bana baktılar. İyi ki varlar. Allah onlardan razı osun."

Kıymet Akıl da eltisinin hastalığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade ederek, ellerinden geldiğince ona moral vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Kendi saçlarından peruk yaptırdı

Eltisinin her zaman hastalığı yeneceğine inandığını belirten Akıl, "(Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum. İnşallah desteklerinizle hastalığımı yeneceğim) derdi. Bizler de eltileri olarak elimizden geldiğince onu mutlu etmeye çalıştık. Beraber saçlarını kestirmeye gittiğimizde çok kötü olduk. Sonra ona kendi saçlarından peruk yaptırdık. O andaki mutluluğu tarifsizdi. Sanki hastalık yokmuş gibiydi. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İnşallah hastalığı tamamen atlatacak." diye konuştu.

Nazlı Akıl da eltisinin hastalığını ilk duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, "Beraber ağladık. İyileşeceği yönünde telkinlerde bulunduk. Moral vermeye çalıştık. Kendisi de her zaman iyileşeceğine inandı." dedi.

Emine Akıl da ailece kötü bir süreç yaşadıklarını belirterek, her zaman onun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA