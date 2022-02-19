Eltilerin mahareti, turist sayısını arttırdı

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak İlçesi'ne bağlı Belenova Mahallesi'nde yaşayan aynı isim ve soy ismi taşıyan Ayşe Yardımcı isimli eltilerin mahareti köyün zirvesine adeta turist akınına uğrattı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün girişimleri sonucu turizme kazandırılan alanda her hafta sonu yüzlerce kişi bölgenin enfes doğası eşliğinde eltilerin yaptığı hamur işleri ile adeta kendilerini ödüllendiriyor.

Aydın'ın rakımı en yüksek zirveleri arasında yer alan ve 2018 yılına kadar kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olan bilinen Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı zirve 2018 yılından sonra en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiralanarak turizme kazandırılan alan sadece Aydınlıların değil, komşu iller olan Denizli, İzmir ve Manisa'dan günü birlik yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Kuyucak Belediyesi tarafından işletilen mekanda 5 yıl önce ihtiyaç nedeniyle bölgeye hamur açmaya gelen Belonova Köyü'nden aynı adı ve soyadı taşıyan Ayşe Yardımcı adlı iki elti tesisler kurulup faaliyete geçtiği günden bu yana 5 yıldır hamur yoğurup gözleme yaparak ekmek kazandıklarını söylediler. Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün girişimleri sonrası bölgeye gelen turistler sayesinde hem bölgenin hem de çevredeki insanların adeta kaderinin değiştiğini belirten Ayşe Yardımcı, "Burası açıldıktan sonra gelen misafirlere börek açmak için köyden gündelikçi olarak gelmiştik. Bir günlüğüne gelmiştik ama 5 yıldır işimiz var. Biz işimizi sevdik gelen misafirler bizim pişirdiklerimizi sevdi" diyerek 5 yıl önce bir günlüğüne geldikleri hamur açma işi sayesinde hayatlarının değiştiğini belirttiler. - AYDIN