Elon Musk kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Elon Musk hayatı ve biyografisi nedir?

Tesla elektrikli otomobil, SpaceX uzay istasyonu, Paypal gibi pek çok girişimin sahibi olan Elon Musk kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Elon Musk hayatı ve biyografisi nedir?

Tesla elektrikli otomobil, SpaceX uzay istasyonu, Paypal gibi pek çok girişimin sahibi olan Elon Musk kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Elon Musk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk 28 Haziran 1971 yılında doğan Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimcidir.

Musk Pretoria'da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.Elon kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500'a satarak ilk yazılım satışını yaptı.Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla, Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı."

PAYPAL

Musk 1999 yılının Mart ayında bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com'un ortak kuruculuğunu yaptı. Ertesi yıl X.com bir 50/50 birleşme anlaşmasıyla [12] X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity'yi bünyesine katarak PayPal'ı oluşturdu. Musk çevrimiçi aktarım, ya da "P2P" teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynadı.Musk'a göre Confinity alt markası X.com içerisinde bir kişiden kişiye ödeme platformu kurulup geliştirilmesinde mutlaka gerekli bir araçtı.Birleşen şirketler önceleri şirket adı olarak X.com'u tercih ettiler, ancak Şubat 2001'de isim değştirip PayPal Inc. ismini aldılar. Musk PayPal'ın küresel ödeme sisteminde ve X.com'um çekirdek finansal tekliflerinden ayrılmasında yine önemli bir rol üstlenmişti.

SPACEX

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'i (SpaceX), Haziran 2002'de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO'su ve CTO'sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon'dur.SpaceX, 2011'de kullanımı durdurulan Space Shuttle'ın yerini alan Falcon 9 roketi ve Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuşu için 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşmasıyla ödüllendirildi. Başlangıçta Falcon 9/Dragon 'un kargo taşıma işlevini üstlenmesi ve astronot taşıma işinin Soyuz tarafından yapılması düşünüldü. Ancak SpaceX Falcon 9/Dragon'u astronot taşıma için tasarlamıştı ve Augustine komisyonu da astronot taşımacılığının SpaceX gibi ticari şirketler tarafından halledilmesini önerdi

TESLA MOTORS

Musk Tesla Motors'un ortak kurucularından biri ve ürün tasarımı başkanıdır. Musk'ın elektrikli araçlara olan ilgisi Tesla'nın ortaya çıkmasından çok daha öncesine dayanır.Musk işe Martin Eberhard'ı CEO olarak işe almakla başladı ve anaparanın neredeyse tamamını Tesla'nın ilk iki yatırım turuna yatırdı. 2008'deki ekonomik krizde Tesla'daki zorunlu işten çıkarmalardan sonra,Musk mecburen CEO'luk görevini de üstlendi.Tesla Motors ilk olarak elektrikli bir spor araba olan Tesla Roadster'ı üretti ve 31 ülkede yaklaşık 2500 adet sattı. Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S'i 22 Haziran 2012'de teslim etti ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012'de duyurdu. Model X'in üretimine 2014'te başlanması planlanıyor.Kendi araçlarına ek olarak Tesla, Daimler'e Smart EV ve Mercedes A Serisi için; ve Toyota'ya gelecekte çıkaracağı RAV4 için elektrik motorları ve güç aktarım organları satmaktadır. Ayrıca Musk bu iki şirketi de Tesla'ya uzun vadeli yatırımcı olarak kazandırmayı başarmıştır.

SOLARCİTY

Musk en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu SolarCity'ye başlangıç konseptini verdi. SolarCity Birleşik Devletler'in en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır. Kuzeni Lyndon Rive de şirketin CEO'su ve ortak kurucusudur. Hem Tesla'ya hem de SolarCity'ye yatırım yapmanın altındaki motivasyon küresel ısınma ile savaşmaktır.2012'de Musk, SolarCity ve Tesla Motors'sun çatı üzerindeki güneş panellerinin elektrik şebekesi üzerindeki etkisini yumuşatmak için elektrikli araç bataryalarını kullanmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

HAYIR İŞLERİ

Musk'ın başkanı olduğu Musk Foundation (tr: Musk Vakfı), bilim eğitimi, çocuk sağlığı ve temiz enerji üzerine hayır işlerine yoğunlaşmış durumdadır. Musk aynı zamanda yenilenebilir enerjiyi teşvik eden X Prize Foundation'da da mütevellidir. Diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olan Space Foundation (tr: Uzay Vakfı), National Academies Aeronautics and Space Engineering (tr:Milli Havacılık ve Uzay Mühendisliği Akademileri), Planetary Society (tr:Gezegenler Derneği), ve Stanford Engineering Advisory Board (tr:Stanford Mühendislik Danışmanlık Komisyonu) yönetim kurullarının da üyesidir. Ayrıca Musk California Institute of Technology'nin de mütevelli heyetinin üyesidir.

Musk, diğer bir yüksek profilli girişimci olan Mark Zuckerberg ve göçmen reformunun destekçileri tarafından başlatılan Birleşik Devletler Politik Hareket Komitesi (PAC) FWD.us'ın destekçisiydi. Ancak Mayıs 2013'te PAC'ın Keystone Boru Hattı gibi bir sorunu destekleyen reklamlarını protesto etmek için desteğini açık bir şekilde geri çekti. PAC'çıların birincil amaçları için kanun koyucuların hoşgörüsünü kazanmak amacıyla politik yelpazenin her iki ucuyla ilgili sorunları desteklemeleri alışılagelmiş bir durumdur. Musk ve grubun David Sacks gibi bazı diğer önemli üyeleri organizasyondan çekildiler ve grubun bu stratejisini "toplumsal değerleri küçümseyen" bir hareket olarak nitelendirdiler.