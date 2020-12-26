Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması
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Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması

26.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:55
Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması

Elmalı Belediyesi tarafından başlatılan Hoş geldin Bebek projesi kapsamında, yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler veriliyor.

Elmalı Belediyesi tarafından başlatılan Hoş geldin Bebek projesi kapsamında, yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler veriliyor. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün ve Eşi Meltem Öztürk ev ziyaretlerdi yaparak, yeni doğan bebeklere hediyeler takdim ediyor.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında her hafta ilçede yeni bebek sahibi aileler evlerinde ziyaret ediliyor. Ziyarette ailelerin ihtiyaçları değerlendirilirken, yeni doğan bebekler için ailelere hediye veriliyor.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, böyle bir uygulamayı başlatarak, ilçede yeni bebek sahibi olmuş ailelerin mutluluğuna ortak olmak istediklerini söyledi.

Proje kapsamında her hafta ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini ifade eden Öztürk, "Projemiz sürekli olarak devam edecek, bütün yeni doğan bebeklerimize sosyo-ekonomik durum, fikir ayrılığı gözetmeksizin ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz, Ben hepsine ulaşamayabilirim. Ama sevgili eşim Meltem Öztürk ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personelim ulaşacaktır. Bu projede yeni bebek sahibi olan ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak, anne-babalık duygusunu yaşayan ailelerimizin bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermekti. Projemiz halkımız tarafından büyük beğeni görüyor, ziyaret edilen aileler memnuniyetlerini dile getiriyorlar. İnşallah projemizi bu şekilde devam ettireceğiz" dedi. - ANTALYA

Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması
Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması
Elmalı Belediyesinde Hoş Geldin Bebek uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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