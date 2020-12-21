Elliot Page kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Elliot Page filmleri, hayatı ve biyografisi nedir?

Elliot Page kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Elliot Page filmleri, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ELLIOT PAGE KİMDİR?

Elliot Page 21 Şubat 1987'de doğan, Ellen Grace Philpotts-Page, Kanadalı oyuncu ve film yapımcısıdır.

Halifax'da doğdu. Erken yaşlardan itibaren tiyatroya merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna girdi. İlk kez Pit Pony adlı bir televizyon şovunda boy gösterdi ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday gösterildi.

2006 yılında Patrick Wilson ile baş rolü üstlendiği Lolipop filmindeki oyunculuğu büyük takdir topladı. X-Men: Son Direniş filminde canlandırdığı Kitty Pryde rolü ile de Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı.

Yönetmeni Jason Reitman olan Juno filminde yer aldı ve bir film eleştirmeni olan Roger Ebert En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazanacağı yorumunda bulundu. Page bu film ile Bağımsız Ruh Ödülleri, Satellite Ödülleri isimli ödüllere layık görüldü. Chicago Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Aktris Ödülü'nü kazandı. Altın Küre'ye En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi dalında aday gösterildi. BAFTA En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ve BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne de aday olan oyuncu 20 yaş ve 335 günlük iken Juno ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Page Akademi Ödülleri tarihinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a en genç aday olmuş 4. isim olmayı başarmıştır. Ayrıca 2013 yılı Ekim ayında satışa sunulan Beyond: Two Souls adlı oyundaki ana karakter olan Jodie Holmes'u canlandırmıştır.

14 Şubat 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise trans olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu söylemiştir.

ELLIOT PAGE FİLMLERİ

The Wet Season

Marion Bridge

İyi Dostlar

Love That Boy

Wilby Wonderful

Lolipop

Mouth to Mouth

X-Men: Son Direniş

Bir Amerikan Suçu

Juno

Tracey'in Yaşamından Kesitler

Taş Melek

Aşkın Yaşı Yok

Vanishing of the Bees

Patenci Kızlar

Kasabadaki Sır

Başlangıç

Super

Roma'ya Sevgilerle

Gizli Oyun

Touchy Feely

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Tiny Detectives

Ormana Doğru

Aşka Özgürlük

Tallulah

Window Horses

Kabakçığın Hayatı

My Days of Mercy

The Cured

Çizgi Ötesi

Naya Legend of the Golden Dolphins

Robodog