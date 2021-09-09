Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu ve oyuncuları kimler?

Sevda Erginci'nin başrollerinde olduğu FOX TV'de yayınlanacak olan Elkızı dizisi için geri sayım sürüyor. İlk tanıtımı yapılan dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu ne? Elkızı oyuncuları kimler? Elkızı fragmanı izle!

Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi El Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu ne? Elkızıoyuncuları kimler? Elkızı fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

ELKIZI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk tanıtımı yapılan Elkızı yakında FOX Tv'de yayınlanacak.

ELKIZI DİZİSİ KONUSU

Sevda Erginci'nin canlandıracağı Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak.

ELKIZI DİZİSİ HİKAYESİ

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

Elkızı yakında FOX'ta!

ELKIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Projede Erginci'nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

ELKIZI DİZİSİ KÜNYESİ

YAPIM ŞİRKETİ: NTC MEDYA

YAPIMCI: MEHMET YİĞİT ALP Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YÖNETMEN: FERİDE KAYTAN

SENARYO: HİLAL YILDIZ

OYUNCULAR:

SEVDA ERGİNCİ,

FİKRET KUŞKAN,

PERİHAN SAVAŞ,

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ,

MÜNİR CAN CİNDORUK,

SEDEF AVCI,

TOPRAK SAĞLAM,

FIRAT DOĞRULOĞLU,

ÇAĞLA ŞİMŞEK,

SİNAN ARSLAN,

PELİNSU ÇİLELİ, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MACİT KOPER

ELKIZI DİZİSİ FRAGMANI İZLE!