Elindeki silahı sallayarak polislere tepki gösteren Gökhan Göz'den ilk açıklama: Özür dilerim

Modacı Gülşah Saraçoğlu'yla ayrıldıktan sonra Berdan Mardini'nin boşanma aşamasında olduğu Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan Gökhan Göz'in emniyet görevlileriyle olan videosu sosyal medyada gündem oldu. Gittiği mekanda silah çektiği gerekçesiyle polis baskını yapılan Göz, elindeki silahı sallayarak emniyet güçlerine tepki gösterdi.

"EMNİYET GÜÇLERİ BENİ KİBARCA DIŞARI DAVET ETTİ"

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen ve silahı uzatırken yere düşüren Göz'ün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Göz, yanlış anlaşıldığını söyleyerek kendisini şu sözlerle savundu: "Dün yanlış anlaşılan duruma açıklamamdır; Ben ve yardımcılarım gitmiş olduğumuz bir mekanda eğlenirken emniyet güçleri tarafından kibar bir şekilde dışarı davet edildim. Ne olduğunu anlamadığımı sorduğumda bir kişi yada kişilere silah çektiğim yönünde ihbar aldıklarını söylediler ve gerekli ruhsatları kontrol ettikten sonra kamera kayıtlarından da her hangi bir kişiye bir şey çekmediğimi ve aksine sahnedeki sanatçı arkadaşımızla sahnede şarkı söyleyerek ve oradaki olan misafirleri de kötü sesimle zamanlarını ayırıp dinledikleri için özür dileyerek eğlencemize devam ettiğimizi gördüler."

"TÜM EMNİYET GÜÇLERİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

"Emniyet ve tüm devlet görevlilerimize saygımız sonsuzdur. Basında çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Her zamanki gibi prim yapabilmek için gerçek dışı paylaşımlarla şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Görevde olan ve işini her zaman laikiyle yapan herkese saygımız sonsuzdur. Bu yansıtılan gerçek dışı duruma sebebiyet verdiğim için tüm emniyet güçlerinden özür dilerim. Söz konusu şu ki bizim yasa dışı bir şeylerle işimiz olmaz, olamaz. Şahsıma ve yardımcılarıma gerekli tutanaklar tutularak yasal işlem yapılmıştır. Vatanıma, devletime ve aileme olan düşkünlüğümü herkes bilir. Sevgilerimle."