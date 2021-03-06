Elif Ece Uzun 3 korkusuz gün geçirecek
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Elif Ece Uzun 3 korkusuz gün geçirecek

06.03.2021 07:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 07:45
Elif Ece Uzun 3 korkusuz gün geçirecek

"DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR" Elif Ece Uzun'un aldırdığı uzaklaştırma kararına itiraz eden Mehmet Tuş, eşinin mankenlik camiasında kendine tekrar yer bulabilmek, magazin dünyasında dikkat çekmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüş, mahkeme Tuş'un itirazını reddetmişti.

"DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR"

 Elif Ece Uzun'un aldırdığı uzaklaştırma kararına itiraz eden Mehmet Tuş, eşinin mankenlik camiasında kendine tekrar yer bulabilmek, magazin dünyasında dikkat çekmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüş, mahkeme Tuş'un itirazını reddetmişti. Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı. Sonra da şiddetin devam ettiğini ileri sürerek 'zorlama hapsi' talebinde bulundu ve şikayetçi oldu.

"YERLERDE SÜRÜKLEDİ"

 Eşinin korunma kararına rağmen ailesiyle birlikte Sakarya'ya yanına geldiğini belirten Uzun, şöyle dedi: "Barışalım diye yalvardı, ben de affettim. Aracımız seyir halindeyken boşanma davası nedeniyle tartışmaya başladık. 'O.. seni mahvedeceğim. Çocuklarımı alacağım. Sana vesikalık çıkaracağım' diyerek hakaretlerde bulundu. Yakıt aldığımız esnada saçımdan tutarak yere attı. Yerde sürükledi, tokat attı. Şikayetçiyim." Mahkeme, Mehmet Tuş'un tedbir süresi sona ermeden Elif Ece Uzun'a yönelik tehdit ve hakaretlerinin devam ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi. 

Hapis kararına itiraz eden Mehmet Tuş, Elif Ece Uzun'a hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemediğini, şiddet uygulamadığını öne sürdü. Mahkeme itirazını reddetti.

2019 YILINDA EVLENDİLER Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile Ekim 2019'da Sapanca'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çift, işlerinin yoğunluğundan ötürü balayını ertelemişti. Düğün törenine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 200 konuk katılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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