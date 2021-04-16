Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi!

Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Elfin Tataroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi! Elfin Tataroğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Elfin Tataroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi!

ELFİN TATAROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1978

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İzmir

1978 yılında İzmir'de doğdu.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi.

Accademia Italiana Floransa'da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır.

Örgüt kültürü, liderlik ve elektronik öğrenme konularında akademik çalışmaları yer almaktadır.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde İtalyanca ve İspanyolca biliyor.

2010-2012 Yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK Üyeliği yapmıştır.

İzmir 2. Bölge 24. Dönem Milletvekili Adayı, 34. Kurultay Divan Yazman Üyesi, Konak İlçe'den İl Kongre Delegesi ve İzmir Kurultay Delegesi seçilmiştir.

CHP 18.Olağanüstü Kurultayı'nda BYKP'den Parti Meclisi Üyesi seçilmiştir. Doktora düzeyinde akademik araştırmalar yapmakta ve siyasi makaleleri gazetelerde yayınlanmaya devam etmektedir.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı programında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elfin Tataroğlu kimdir? Elfin Tataroğlu kaç yaşında, nereli? Elfin Tataroğlu hayatı ve biyografisi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 22:46:59. #1.14#

title