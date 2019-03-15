Elektronik harp sistemi kurulacak uçaklar Türkiye'ye geldi

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan HAVA SOJ Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği uçakları inceleyen SSB Başkanı Demir, "Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz" dedi.

SSB tarafından elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği Bombardier Global 6000 tipi iki adet uçak Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ, ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bombardier firmalarının temsilcilerinin katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde uçaklar üzerinde inceleme yapıldı. Uçaklar ve entegre edilecek sistemler hakkında bilgi alan SSB Başkanı Demir, "Uzun zamandır düşünülen, planlanan bu sistemin böylece ete kemiğe bürünme adımlarını atmış oluyoruz. Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Hava Soj Projesi

Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı'na devredilmişti. Proje kapsamında yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlanacak. Bu sistemle; düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece savaş uçakları güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. KORAL ismiyle bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor. HAVA SOJ Sistemlerine entegre edilecek Elektronik Harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Sözleşme kapsamında alınan ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin, tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye'de yapılması hedefleniyor. Bu proje, dünyada savunma sanayi ve elektronik harp alanında söz sahibi sadece birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek zorlukta bir proje olup, milli savunma sanayinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem arz ediyor. Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek Hava SOJ Sistemi'nin TSK envanterine girmesi ile savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.

Kaynak: İHA