Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda yeni modeller sahne alıyor

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın ikincisi 11-12 Eylül'de İstanbul Tuzla'da bulunan AutoDrom pist alanında gerçekleştirilecek.

Sharz.net'in ana sponsorluğunda BMW, DS, E-Garaj, Enisolar, Garanti BBVA, Gersan, Honda, Jaguar, Lexus, MG, MINI, Opel, Renault, Suzuki, Toyota ve Tragger'in destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi (EH Cars) ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenecek etkinlikte, üç yeni çevreci model Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak.

Buna göre, MG markası Türkiye'de çok yakında satışa sunacağı yeni modeli EHS PHEV'i ilk kez Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda sergileyecek. Hyundai'nin elektrikli modeli Kona Electric ve Opel'in elektrikli modeli Mokka-e modelleri de yine Türkiye'de ilk kez etkinlik kapsamında sergilenecek.

Sektörün önde gelen şarj istasyonu operatörlerinden Sharz.net ve Gersan ise kurduğu 2'si hızlı 8 şarj istasyonuyla aynı zamanda etkinliğin enerji destekçisi de olacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstleniyor. Tüketiciler, elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe katılan sektör profesyonellerinden elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok farklı konu hakkında bilgiler de alabiliyor. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kayıtlar ise etkinlik alanından yapılabiliyor. Buna göre, katılımcılar 11 Eylül Cumartesi günü saat 12: 00'den 18: 00'e kadar, 12 Eylül Pazar günü ise saat 10: 00'dan 18: 00'e kadar elektrikli ve hibrit araçları pist üzerinde deneyimleyebilecek. Bununla birlikte, drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe katılım sağlanabilecek.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri