Elektrikli araç üretimi için çalışmalar başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından yapılan KangalS4e isimli elektrikli otomobilin ardından Üniversitede görevli akademisyenler yeni bir elektrikli araç üretimi için çalışmalara başladı. Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Can başkanlığındaki çalışmada yer alan akademisyenler çalışmayla ilgili bilgi vermek üzere Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Can ve çalışmayı yürüten akademisyenler katıldı.

Ekibin başkanlığını yürüten Doç. Dr. İbrahim Can, özgün ve litaratüre katkı sağlayacak bir çalışma gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade ederek, "Grubumuzda 2018 Aralık ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda içerisinde bize dahil olan 21 öğretim üyesi arkadaşımız oldu. Bu 21 öğretim üyesi arkadaşlarımızın hepsi gönüllülük esasıyla bu işin içerisinde. Hocalarımızın çalışma alanları farklı olmasına rağmen bize birçok konuda bugüne kadar destek oldular. Bundan sonra da artık belirli bir olgunlaşma evresine girdiği için her birinin ayrı bir görev, sorumluluk alanı bulunmakta. Sorumluluk alanlarını netleştirmek için alt çalışma alanlarını oluşturduk ve bu alt çalışma grupları motor ve motor yönetim sistemleri, batarya ve batarya yönetim sistemleri, taşıt alt platformu, taşıt mekanik, kaporta ve haberleşme olmak üzere 6 alt gruptan oluşmakta. Bizim aslında bu araçta yeni geliştirdiğimiz, öne çıkmak istediğimiz kısımlar var. Sadece bir araç üretmek değil de artık bilgi üretmeyi ve literatüre katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu aracı yaparken, bize alt yapı oluşturacak daha evvel öğrencilerle yürüttüğümüz KANGALS4e aracımız var. Şu an tanıttığımız araç tamamen akademik personelin kontrolünde ve katkılarıyla yürümekte. Bunun dışında tasarım konusunda simülasyon analizler için 2 tane son sınıf otomotiv öğrenci arkadaşımız var. Tasarımların büyük bir kısmında onların katkısı oldu." dedi.

Konuşmasının devamında yapılması planlanan aracın hızlı şarj özelliği ve enerji geri dönüşümüne uygun olacağını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Can aracın özellikleriyle ilgili bilgi vererek, "Batarya üretiminde tasarımladığımız enerji boyutlarını üniversitemizde yapmamız mümkün görünmüyor çünkü o teknoloji henüz yok enstitüde. Bunun dışında kullanacağımız motor için sürücü geliştirmemiz gerekiyor; bu aracın karakterine uygun. Avrupa sürüş normlarına göre, sürüş çevrimlerini belirleyip bu sürüş çevrimlerine göre bir motor sürücüsü geliştirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Motor sürücüsüyle ilgili şu an ciddi aşamalar aldık. Bununla ilgili de Sivas Meslek Yüksekokulu'ndaki Murat Gökşener takip ediyor. Bu sürüş çevrimleri şu anlama geliyor; hangi şartlarda bu araç koşturulacak, hangi yollarda koşturulacak, bu koşturulacak yollardaki en zor durumlar nelerdir ve bunlara nasıl reaksiyon gösterecek? Literatüre yeni girmiş olan süper kapasitör gibi durum söz konusu. Bunlar bataryalardan daha hızlı şarj olan elektronik aygıtlar. Taşıtın ivmelenmesi gerektiği durumlarda veya ani güç ihtiyacı duyduğumuz anlarda bu süper kapasitörlerden enerjiyi hızlı bir şekilde çekip bataryanın yükünü azaltacağız. Bunlar anlık enerji sağlayacaklar. Tekrar bataryadan doldurmayacağız, enerji geri kazanımıyla doldurmayı planlıyoruz. Bunun içinde fren enerjinin geri kazanımı planlıyoruz. Frenleme ve yokuş aşağı inişlerde biz, motorlarımızı ters yönde çalıştırarak üreteceğimiz elektriği bu süper kapasitörlerle biriktirerek anlık yüksek kapasite enerji ihtiyacımızı buradan karşılamayı planlıyoruz. Bu 3 konu içerisinde de belirli bir bilgi birikime sahibiz ve literatüre de yeni bilgiler ve yeni yöntemler katacağımızı düşünüyoruz. Şu an için geliştireceğimiz araçta otonom teknolojisi olmayacak, fakat ileriki dönemde bu alanda çalışacak kişiler olursa bu alt yapı ona da uygun olması için planlamalarımız yapmaktayız." ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı açıklamada, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana yapılan bilimsel çalışmalara destek veriyoruz. Üniversitemizi bir adım öteye taşıyacak olan tüm çalışmalara desteğimiz tamdır. Çalışmalarınızda başarı diliyorum." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA