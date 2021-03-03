Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı
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Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı

03.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:45
Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde havai hatlara takılı kalan tavuğu, hidrolik sepet yardımıyla kurtardı.

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde havai hatlara takılı kalan tavuğu, hidrolik sepet yardımıyla kurtardı. Mahalleli, tavuğu kurtaran ekibi alkışladı.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ ekipleri, geçen pazartesi günü Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Mehmet Atay ve Güneş caddelerinin kesişim noktasındaki havai hatların üzerinde bir tavuğun takılı kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden AEDAŞ ekipleri, önce tehlikeyi önlemek için bölgenin elektriğini kısa süreli kesti. Ardından yanlarında bulunan hidrolik sepet ile havai hatta ulaşan ekip üyesi, tellerde takılı kalan tavuğu kurtardı. Tavuğun kurtulmasını izleyen mahalleli, AEDAŞ ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.


Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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