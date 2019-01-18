Elektrik Hizmeti Sunmak İçin Kar ve Fırtına ile Mücadele Ediyorlar

2011 yılından bu yana Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten YEDAŞ, tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde bölgede yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına ile mücadele ediyor. İlave ekip ve ekipmanları ile 7/24 sahada şebekeye müdahale ederek kullanıcılara elektriği sunuyor.

2019 yılının ilk günlerinden itibaren bölgede özellikle kırsal kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı ve saatte 130 km'ye ulaşan fırtınadan elektrik dağıtım şebekesi de etkilendi. Kuvvetli fırtına nedeniyle Ordu'nun çoğu ilçesinde dağıtım hatları üzerine köklerinden kopan ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bazı direkler hasar gördü. Buz yüküne ve rüzgara dayanamayan hatlarda kopma ve arızalar meydana geldi. Bazı ilçe ve köylerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken köy yolları kapandı. YEDAŞ ekipleri, valilik, karayolları, AFAD ve diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışarak kesinti ve arızaları gidermek için 7/ 24 görev başında. Karayolları yol açma çalışmasını takip ederek köylere ulaşarak yıkılan direklerin montajını yapıyor, kopan hatları onarıyor, biriken kar ve buzları döküyor. Gece-gündüz günün her saati kurumların ilgili birimleri ile haberleşerek ortak çözüm üretiyorlar.

1970'li yıllarda tesis edilen ve işletme ömrü azalan şebeke unsurlarında sürekli yenileme, bakım onarım çalışmaları yapan YEDAŞ, kar ve fırtına nedeniyle meydana gelen hasarlardan kullanıcıların etkilenmemesi için bütün imkanlarını seferber etti. Yol açma çalışmaları zorlu olan bazı köylere omzuna ekipmanlarını alarak yürüyerek gidiyorlar. Dağınık bir yerleşime sahip köylerde tek bir haneye elektrik vermek için kilometrelerce yolu yürüyor, ormanlık arazinin, derenin içinden geçiyor arızanın kaynağına ulaşıyorlar. En kısa sürede elektrik hizmeti sunmak için soğuk hava ve fırtına ile mücadele ediyorlar. - SAMSUN

Kaynak: İHA