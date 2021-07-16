Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirerek, yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 12 şüpheli, "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

"Peker'in talimatıyla restoran zincirini üzerlerine geçirip işletmişler"

Savcılığın şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklamaya sevk yazısında, "Sedat Peker çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerinin, müşteki E. S'nin piyasada faaliyet gösteren ve çok sayıda bayiliği bulunan restoran zincirini, yağmalamak suretiyle üzerine geçirerek işletmeciliklerini yaptıkları belirtildi.

Müşteki E.S'nin bu yağmalama eyleminden sonra örgütten korktuğu için şikayette bulunamadığı kaydedilen yazıda, örgüte yönelik yapılan operasyonlardan sonra bir kısım tutuklamaların gerçekleşmesi üzerine şikayet dilekçesi verdiği ve ayrıntılı bir şekilde eylemleri anlattığı bilgisine yer verildi.

Sevk yazısında, suç örgütünün müşteki E.S'ye ait şirketi yağmalaması neticesinden şirket yönetimini şüphelilerden F.A'nın, Sedat Peker'in talimatı doğrultusunda ele aldığı ve silahlı adamları ile şirkete gelerek yönetimi devralıp yürütmeye başladığı kaydedildi.

Yapılan tespitler ve teşhislerde H.U, T.Y, B.Y. ve A.Ç'nin, şüpheli F.A'nın yanında silahlı adamları olarak eyleme iştirak ettikleri aktarılan yazıda, bu şahısların her birinin daha sonraki tarihlerde restoranın farklı yerlerdeki bayiliklerini kendi üzerlerine alarak örgüt adına işlettikleri belirtildi.

Sevk yazısında, şüpheli F.A'nın, restoranı oğlu E.A'ya ait olan bir firmaya aktardığı, bu firmanın da örgüt adına işletildiği belirtilerek, ayrıca E.A'nın şirket merkezinden söz konusu zincir restoran markası adı altında tüm işlemleri babası F.A. ile birlikte yönettiği vurgulandı.

"Beyoğlu'ndaki restorana kendi pos cihazlarını koyup zorla işlettiler"

Restoran zincirinin bağlı olduğu şirketlerin farklı örgüt üyeleri arasında sürekli el değiştirdiği aktarılan yazıda, bunun sonucunda şirketin son olarak F.A'nın diğer oğlu olan M.E.A. üzerine geçirilmek suretiyle örgütsel anlamda tüm şüphelilerin birliktelik sağlayarak yağma eylemine örgüt kapsamında iştirak ettikleri kaydedildi.

Sevk yazısında, bu restoran markasının Beyoğlu şube bayiliğinin müşteki O.T'ye ait olduğu, şirketin genel merkezinin örgüt tarafından yağmalanmasından sonra bu şubenin de ele geçirilmek amacıyla örgütün harekete geçtiği, bu kapsamda şüphelilerden D.B'nin yanındaki başkaca şahıslarla gelerek şubenin kasasına zorla oturduğu, paralara el koyduğu, kendi pos cihazlarını buraya koyarak işletmeye başlattıkları, ayrıca iş yerinde direnci kırmak amacıyla kavga ve gürültü çıkardıkları aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz