FromSoftware'in merakla beklenen sıradaki oyunu Elden Ring'in Steam fiyatı zamlandı.

Türkiye'de yükselen döviz kurlarına rağmen Steam'in uyguladığı düşük kur ayarı nedeniyle birçok oyun uygun fiyata satın alınabiliyor. Ancak dağıtımcı firmalar Steam'in önerdiği düşük kur yerine güncel döviz kurunu uygulamayı da tercih edebiliyor ve bu da Steam'deki oyun fiyatlarında ani değişimlere sebep olabiliyor. Bunun en güncel örneği ise Elden Ring oldu.

Yakın zamanda çıkış tarihi açıklanan ve ön siparişe açılan Elden Ring, Steam üzerinden 299 TL'den satışa sunulmuştu. Ancak 6 Aralık itibarıyla Elden Ring Steam fiyatı zamlandı ve 60 dolar değerindeki standart sürüm 499 TL'ye çıktı.

Hidetaka Miyazaki'nin souls türünün sıradaki büyük oyunu olan ve George R. R. Martin'in de hikayesinde görev aldığı Elden Ring, 25 Şubat 2022'de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

Steam'deki oyun fiyatları nasıl belirleniyor?

Valve, Steam platformunda satışa sunulan Oyunlar için döviz kurlarının yüksek olduğu ülkelerde yayıncı firmalara mevcut kurun çok altında bir ayarda öneride bulunuyor. Bu sayede bir nevi yerel fiyatlandırmayı teşvik etmiş oluyor. Ancak nihai karar yine söz konusu oyunun dağıtımcı firmasında oluyor ve firma istediği taktirde oyunun yurtdışı satış fiyatına denk gelecek şekilde önerilen kurdan daha yüksekte fiyat uygulayabiliyor. Eğer firmalar Valve'ın öneride bulunduğu kuru tercih ederse o firmaya bağlı oyunlar daha uygun fiyata satışa sunulurken, bunu kabul etmeyen firmaların oyunları yüksek fiyatlar ile satışta oluyor.

Elden Ring ise ilk ön siparişe açıldığında 299 TL fiyat etiketine sahipti. Fakat dağıtımcı firma Bandai Namco, Türkiye'deki Elden Ring Steam fiyatı için değişikliğe gitti ve şu anda 499 TL'den satışta yer alıyor. Deluxe Edition ise 669 TL fiyata sahip.

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