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Elçin Sangu, X Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek mi verdi? Elçin Sangu olayı nedir?

Elçin Sangu, X Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek mi verdi? Elçin Sangu olayı nedir?
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun sosyal medya hesabında yaptığı son hareket, gündemdeki Ekrem İmamoğlu kararıyla ilişkilendirildi. X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim kısıtlaması getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sangu'nun destek verdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Elçin Sangu ne paylaştı? Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu'na destek mi veriyor? İşte detaylar…

X platformundaki (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Elçin Sangu'nun destek verdiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik, kamuoyunda "Elçin Sangu İmamoğlu'na destek mi veriyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, o paylaşım ve olayın perde arkası…

ELÇİN SANGU OLAYI NEDİR?

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik alınan erişim engeli kararı ve yargı sürecine dair sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Elçin Sangu, 7 Mayıs 2025 tarihinde X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "#İmamoğluYalnızDeğildir" etiketiyle dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler… Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler. Ben hâlâ 'Her şey çok güzel olacak' diyenlerdenim."

Elçin Sangu, X Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek mi verdi? Elçin Sangu olayı nedir?ELÇİN SANGU OLAYI NEDİR

Bu açıklamasıyla Sangu, hem demokrasi hem de adalet vurgusu yaparak, İmamoğlu'na doğrudan destek verdiğini net şekilde ortaya koydu. Mesajı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve büyük etkileşim aldı.

Elçin Sangu'nun desteği yalnızca mesajla sınırlı kalmadı. Oyuncu, X platformundaki profil fotoğrafını değiştirerek, Ekrem İmamoğlu'na Türkiye'den getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Bu hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "sessiz ama güçlü bir destek" olarak yorumlandı. İşte, Elçin Sangu'nun sosyal medya hesabından verdiği o tepki...

Elçin Sangu, X Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek mi verdi? Elçin Sangu olayı nedir?Elçin Sangu'dan X Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na destek

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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