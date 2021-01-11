Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

11.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:16
Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun'un tarihi kaynaklara göre gerçek hayatı izleyicilerin merak ettiği konulardan. TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde savaşçı asil Türkmen kızı olan Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Elçin Hatun karakteri Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzelliği, zekası ve entrikaları ile sarayı karıştıracak güce sahip olan Elçin Hatun Süleyman Şah'ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan'ı rehin tuttuğundan Melikşah'a karşı kin güdüyor. İşte, Elçin Hatun karakteri ve Elçin Hatun'a can veren Leyla Lydia Tuğutlu'nun hayatı.

BÜYÜK SELÇUKLU ELÇİN HATUN KİMDİR?

Elçin Hatun karakteri, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kızı olarak Büyük Selçuklu sarayını karıştırmak üzere hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Dizide Elçin Hatun karakteri, intikam alma arzusu ile bazı girişimlerde bulunacaktır.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu 29 Ekim 1989; Berlin doğumlu Türk manken, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi.

Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Ek olarak Leyla Lydia Tuğutlu Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da "Princess" ödülüne lâyık görüldü. Fashion TV 2007 Moda Ödülleri'nde "Gelecek vadeden model" seçildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Fuat Oktay İlker Başbuğ Fahrettin Koca
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:30:04. #1.14#
title