Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun'un tarihi kaynaklara göre gerçek hayatı izleyicilerin merak ettiği konulardan. TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde savaşçı asil Türkmen kızı olan Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Elçin Hatun karakteri Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzelliği, zekası ve entrikaları ile sarayı karıştıracak güce sahip olan Elçin Hatun Süleyman Şah'ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan'ı rehin tuttuğundan Melikşah'a karşı kin güdüyor. İşte, Elçin Hatun karakteri ve Elçin Hatun'a can veren Leyla Lydia Tuğutlu'nun hayatı.

BÜYÜK SELÇUKLU ELÇİN HATUN KİMDİR?

Elçin Hatun karakteri, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kızı olarak Büyük Selçuklu sarayını karıştırmak üzere hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Dizide Elçin Hatun karakteri, intikam alma arzusu ile bazı girişimlerde bulunacaktır.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu 29 Ekim 1989; Berlin doğumlu Türk manken, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi.

Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Ek olarak Leyla Lydia Tuğutlu Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da "Princess" ödülüne lâyık görüldü. Fashion TV 2007 Moda Ödülleri'nde "Gelecek vadeden model" seçildi.