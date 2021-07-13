Elazığlı öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programında doyasıya eğlendi
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Elazığlı öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programında doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığlı öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programında doyasıya eğlendiELAZIĞ – Elazığ'da startı verilen 'Telafide Ben de Varım' programında öğrenciler doyasıya eğlendi.

Elazığlı öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programında doyasıya eğlendi

ELAZIĞ – Elazığ'da startı verilen 'Telafide Ben de Varım' programında öğrenciler doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" programının Elazığ'da startı verildi. İl genelinde okul öncesi, ilk ve ortaöğretim ile özel eğitim okullarında öğrenim gören çocuklar için uygulanacak olan program kapsamında eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İman Hatip Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Çeşitli faaliyetlerde gönüllerince eğlenen öğrencilere, ' Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında da kitaplar hediye edildi. Programın 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle eşlik eden İl Milli Eğitim Müdür Feyzi Gürtürk, "Milli Eğitim Bakanlığımız 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında 5 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında tüm okullarımızda telafi programları uygulanmakta. Telafi programlarımızın amacı, öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda salgın döneminde yapamadıkları çalışmaları okullarımızı açarak burada gerçekleştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediye ve paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Şehit P. BNB. Zafer Kılıç Anadolu İman Hatip Lisesi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikle Gençlik Merkezi çalışanları tarafından da çok güzel çalışmalar elde edildi. Aynı zamanda 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında öğrencilerimize hediyelerimiz oldu. Çocuklarımız pandemi döneminde okul özlemlerini bir nebze gidermek için tüm velilerimizden istirhamımız öğrencilerimiz eğitim programına yönlendirmeleridir. Tüm etkinlikler 31 Ağustos'a kadar devam edecek" dedi.

Elazığlı öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programında doyasıya eğlendi
Elazığlı öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programında doyasıya eğlendi
Elazığlı öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programında doyasıya eğlendi
Elazığlı öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programında doyasıya eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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