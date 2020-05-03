Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek
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Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek

Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek
03.05.2020 05:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 05:24

Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek Elazığ'da internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına karşılık kan verdi.

Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek

ELAZIĞ - Elazığ'da internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına karşılık kan verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle stokların eridiğini açıklayan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü ve şuanda hastanelerin ihtiyaç duyduğu kanı karşılamak için kan bağışlarının arttırılması gerektiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Elazığ'da önce itfaiye erleri, ardında internette yayınlanan Pus dizi oyuncuları, kan bağışı yaparak destek oldu. Yaklaşık 150 kişilik ekip öğretmenevi önünde bulunan kan bağış noktasına gelerek formlarını doldurduktan sonra bağışta bulundu. Dizi oyuncuları, Elazığlı vatandaşların da bu kampanyaya destekte bulunması için çağrıda yaptı.

Covid-19 hastalığından dolayı tüm Türkiye'de kan stoklarının dip noktaya vardığını ifade eden Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Yapmış olduğumuz çağrılara bugün Elazığ'ımızın Pus dizi oyuncuları kulak vererek kan bağışlamaya geldiler. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten dizinin yapımcısı Ahmet Alan, "Bu durumdan Türk Kızılay'ı da çok etkilendi. Kan stoklarının dip noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Bizde Kızılay'ın yapmış olduğu çağrıya dayanarak Pus ailesi olarak bu kampanyaya destek vermek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte kanımızı verdik. İnşallah Elazığlı vatandaşlar da kan bağışlamaya gelir" ifadelerini kullandı.

Kan bağışı yapmak için burada bulunduklarını belirten oyuncularından Şahin Duruses, "Yarım kilo kan 3 tane hayat kurtarır. Buradan bütün Elazığ halkına seslenmek istiyorum, kan bağışı yapmak isteyenler burada bulunsunlar"ifadelerini kullandı.

Kan bağışı yapmak için burada olduklarını dile getiren dizi oyuncularından Mithat Benli de "Biz insanlık görevimizi yaptık. Tüm Elazığ halkını da kan vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Elazığlı dizi oyuncularından kan bağışı çağrısına destek

Kaynak: İHA

Manşet

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