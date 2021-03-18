Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
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Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir

18.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:50
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir

Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidirELAZIĞ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir

ELAZIĞ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, "Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir" dedi.

 

Elazığ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için anma etkinlikleri düzenlendi. Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Sermin Balık, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkan katıldı. 

 

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam eden törende konuşan Vali Yırık, "Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir. Bu millet Çanakkale'de başarılı olmasaydı bu kutsal topraklarda yaşama hakkını kaybedecektik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Son şehitlerimiz, milletimizin gönlünde taht kuran 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'a ve kahraman askerlerine rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi.

Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir
Elazığ Valisi Yırık: Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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