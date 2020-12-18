Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

18.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:10
Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN TUNCER KİMDİR?

1970 Yılında Elazığ' da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi S.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

01.01.1997- 30.05.1999 tarihleri arasında T.C Maliye Bakanlığı Vergi İstihbarat Uzmanı, 31.05.1999 SSK Genel Müdürlüğü (Devredilen) Sigorta Müfettiş Yardımcılığı, 23.09.2009 tarihinde Başmüfettiş, 20.11.2005 – 20.03.2008 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Trabzon Grup Başkan Yardımcısı, 31.12.2009 – 30.05.2010 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Trabzon Grup Başkanı, 07.05.2012 – 01.05.2014 tarihleri arasında SGK Ankara Grup Başkanlığı Rapor okuma komisyonu, 02.05.2014 – 14.10.2015 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı, 18.11.2015 – 28.10.2016 tarihleri arasında SGK Ankara İl Müdürlüğü Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V. Olarak görev yaptı. 28 Ekim 2016 tarihi itibariyle Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdür V. görevine atandı.

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesine Sahiptir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh Haluk Levent Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 21:20:32. #1.14#
title