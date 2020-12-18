Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

Elazığ SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN TUNCER KİMDİR?

1970 Yılında Elazığ' da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi S.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

01.01.1997- 30.05.1999 tarihleri arasında T.C Maliye Bakanlığı Vergi İstihbarat Uzmanı, 31.05.1999 SSK Genel Müdürlüğü (Devredilen) Sigorta Müfettiş Yardımcılığı, 23.09.2009 tarihinde Başmüfettiş, 20.11.2005 – 20.03.2008 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Trabzon Grup Başkan Yardımcısı, 31.12.2009 – 30.05.2010 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Trabzon Grup Başkanı, 07.05.2012 – 01.05.2014 tarihleri arasında SGK Ankara Grup Başkanlığı Rapor okuma komisyonu, 02.05.2014 – 14.10.2015 tarihleri arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı, 18.11.2015 – 28.10.2016 tarihleri arasında SGK Ankara İl Müdürlüğü Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V. Olarak görev yaptı. 28 Ekim 2016 tarihi itibariyle Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdür V. görevine atandı.

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesine Sahiptir.