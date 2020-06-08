Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı

Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde de depremde olduğu gibi önemli bir rol üstlendiğini belirten Başhekim Doç. Dr.

08.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:23

Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde de depremde olduğu gibi önemli bir rol üstlendiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, salgın sürecinde fiziki ve teknolojik tüm imkanların kullanılarak 1 bloğun pandemi alanı olarak ayrıldığını, bu sayede diğer bloklarda rutin sağlık hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'la mücadele kapsamında her türlü çalışma yapıldı. Bu kapsamda kentte 2018 yılında hizmete başlayan bin 38 yatak kapasiteli Fethi Sekin Şehir Hastanesi de, fiziki yapısı, teknolojik donanımı ve deneyimli sağlık ekibiyle kentin sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü karşıladı. 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yükünü kaldıran şehir hastanesi, pandemi sürecinde de yükün çoğunluğunu karşıladığı aktarıldı.

"Mimari yapısı bizlere bu imkanı verdi"

Hastanenin fiziki alt yapısı ve teknolojik donanımının pandemi planlarını en iyi şekilde yapabilme fırsatı sunduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztük, "Fiziki ve teknolojik tüm imkanlarımızı kullanarak yaptığımız planlamalar çerçevesinde hastanemizin 1 bloğunu pandemi alanı olarak oluşturduk. Hastane binalarında blokları ayırmak aslında çok zor olabiliyor burada şehir hastanesinin mimari yapısı bizlere bu imkanı verdi.Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihi itibarı tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak Covid hastalarını kabul etmeye başladık. Hastanemizde 1 blok Covid-19 için ayrılmışken, diğer bloklarda sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağladık"dedi.

Her türlü önlemi önceden aldıklarını anımsatan Doç.Dr. Öztürk, "Hastanemiz toplamda 4 blok. Bloklar şeklinde olması planlamalarımızı etkili bir şekilde hazırlamamızı kolaylaştırdı. Bu sayede Covid-19 hastalarının teşhis ve tedavilerinin bir blokta yapılmasını sağladık. Enfeksiyon kontrolünün daha etkili olarak sağlanması açısından bu oldukça önemliydi. Fiziki imkanlarımızla yaptığımız planlamalarla süreci sağlıklı bir şekilde yürütebildik. Sağlık Bakanlığımızın uygulamaları doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirerek Covid-19 ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"diyerek bilgi verdi.

Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Haber
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk İngiltere Türk Lirası
Şu an buradasınız: Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 20:24:02. #1.15#
title