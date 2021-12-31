ELAZIĞ (İHA) - Elazığ itfaiyesi bir yılda 2 bin 677 olaya müdahale etti

ELAZIĞ Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yıllında 2 bin 677 olaya müdahale etti.

Elazığ Belediyesi tarafından donanımlı hale getirilen itfaiye teşkilatı, yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarma gibi birçok alanda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2021 yılında bin 482 yangına müdahale edildi. 102 sıkışmalı trafik kazasında kurtarma çalışması yapan itfaiye ekipleri, 493 hayvan ve göçük, yangın çukur gibi yerlerden 600 insan kurtarma çalışması yaptı.

11 aylık faaliyetlerle ilgili konuşan Elazığ İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, 2021 yıllının itfaiye açısından önemli bir yıl olduğunu vurguladı. Başgün, "Manavgat yangınlarından tutun da Doğu, Güneydoğu'da, Batıda Bodrum, Marmaris hatta aynı anda 126 noktada çıkan yangınlardan dolayı bütün vatandaşlarımızın ciğeri yanan bir yıl oldu. Bu arada Elazığ itfaiyesi olarak Belediye Başkanımızın talimatı doğrultusunda Manavgat'a da 10 kişilik bir ekip ve 2 araç gönderdik. Arkadaşlarımız 15 gün boyunca gece gündüz orada yangın söndürmede kurtarmada büyük emek sarf etiler. Bundan dolayı da Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"150'nin üstünde işletmede tatbikat yaptık"

11 ayda bin 482 yangına müdahale ettiklerini aktaran Başgün, "102 sıkışmalı trafik kazasında vatandaşa müdahale ettik. 600 insan kurtardık. Göçük, yangın, düştüğü çukur gibi yerlerden 600 insan kurtardık. Sağlık ekiplerine teslim ettik. 493 hayvan kurtardık. Yani kısaca 11 ayda 2 bin 677 olaya müdahale ettik. Biz sadece yangınlara müdahale etmedik. Sadece itfaiye olaylarına gitmedik bunun dışında vatandaşlarımıza ruhsat verdik. İşletmelerini kontrol ettik. Yangın güvenliği açısından alınması gereken önlemler hususunda her türlü kolaylığı sağladık. 150'nin ütünde işletme iş yeri fabrika, resmi kurum ve otel gibi yerlerde tatbikat çalışmaları yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl 2022 yıllı yangınlar açısından afetler açısından rahat bir yıl, huzurlu bir yıl olur" diye konuştu.