Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı Elazığ'da geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, 32 gönüllünün katılımı ile enkaz arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, 32 gönüllünün katılımı ile enkaz arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü koordinesinde Beşir Derneği Elazığ il temsilciği tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 'Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında 5 günlük teorik eğitimlerini tamamlayan 32 gönüllü, Sivrice ilçesinde gerçekleştiren tatbikatla arama kurtarma eğimleri ile pratik yaptı. Tatbikatta, senaryo gereği ilçede meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Uzmanlar eşliğinde zamana karşı yarışan gönüllülerin çalışması nefes kesti.

AFAD'ın 81 ilde, 'Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında eğitimler verdiğini belirten AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, "Bu eğitimler kapsamında Beşir Derneği Elazığ temsilciliğindeki 32 kişilik bir ekiple gönüllü olarak bu arama kurtarma afetlerle ilgili eğitim aldılar. 5 gün süren bu eğitimlerde teorik ve arkasından pratik eğitimler verildi. Buradaki tatbikat alanımızda senaryoya göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yıkılan binalar oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekiplerimiz ve Beşir Derneğinin arama kurtarma gönüllüleri ile birlikte intikal ettiler. Enkaz altında kalan iki yaralı vatandaşımız ekiplerimizle birlikte gönüllüler tarafından yaralı sağ kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi" dedi.

Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan ise "Hizmet halkamız çok, bu halkayı genişletmek için afetlere karşı tedbirli, sahada profesyonel olmak ve bilinçli bir hizmet sunmak amacıyla eğitimlere katıldık. Bu konuda Türkiye'de yetkili olan AFAD'dan eğitim ve destek aldık. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde deprem, sel ve yangın gibi afetlerde burada çalışan AFAD'daki kardeşlerimiz sahada çalışmışlardır ve tecrübelerini bize yansıttılar. Bizde de genel müdürlük bünyesinde profesyonel bir ekip kuruldu, araç ve gereçler alındı. Amacımız, il bünyesinde AFAD'ın yanında olmaktır" diye konuştu.

Senaryo gereği meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikata katılan gönüllülerin çalışması gerçeği aratmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Demet Akalın Davut Güloğlu
Spor Gervinho Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:45:09. #1.16#

title