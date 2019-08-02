Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Uzun'un kullandığı 23 LU 662 plakalı kamyonet, Elazığ-Pertek kara yolunun Gülmez tepesi mevkisinde Hasan Munzur idaresindeki 23 BP 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA