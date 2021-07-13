Elazığ'da 'Telafide ben de varım' etkinliği

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 'Telafide ben de varım' programı kapsamında öğrenciler, okullarda düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklere katıldı.

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 'Telafide ben de varım' programı kapsamında öğrenciler, okullarda düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklere katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başlatılan 'Telafide ben de varım' projesinde, öğrencilerin pandemi döneminde yapamadıkları sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalar paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Elazığ'da Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri ile öğrenciler bir araya geldi. Etkinlikte golf, bocce, boks ve matrak gibi oyunları oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Ayrıca öğrencilere 'Elazığ her yerde okuyor' projesi kapsamında kitap hediye edildi.Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda salgın döneminde yapamadıkları çalışmaları okullarımızı açarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediyelerimiz ve paylaş ortak olan kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Zafer Kılıç İmam Hatip Lisesi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün gençlik merkezindekiler tarafından çok güzel çalışmalar yapıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli