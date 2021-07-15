Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı
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Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı

Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ağın ilçesine 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adına sosyal tesis ve park yapıldı. Tamamlanan park, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, şehidin babası Bünyamin Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 5'inci yıl dönümünde milleti ve devleti dimdik ayakta görmenin onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, "Milletimizin bu zaferini en kalbi duygularımla kutluyorum. Yurt içinde ve dışında yapılanmaya çalışan tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zamana diliminde örneğine rastlamadığımız 15 Temmuz 2016 gecesi, vatanımızın ve aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik FETÖ terör örgütü tarafından hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu ihanete karşı aziz milletimiz yurt genelinde göğsünü kabartarak şehadete yürürken, kimileri de gazilik unvanına ulaştı. Bu alçak ve hain girişime karşı milletimiz cesareti ile vatanın bölünme bütünlüğünü teminat altına almıştır" dedi.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile tesis ve park hizmete açıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı
Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı
Elazığ'da şehit Mehmet Uzun sosyal tesisi ve parkının açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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