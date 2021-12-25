Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kontrol noktasında görevlerinin başında olan polisler ile bir araya gelerek tatlı ve çiçek ikramında bulundu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kontrol noktasında görevlerinin başında olan polisler ile bir araya gelerek tatlı ve çiçek ikramında bulundu.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3'üncü sınıf öğrencileri 'Polis Görevde, Halk Güvende' ekinliği kapsamında Keban ve Diyarbakır yolu kontrol noktasında görevleri başında olan polisler ile bir araya geldi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışan polislere tatlı ve çiçek ikramında bulunurken, bu soğuk günlerde görevini aksatmadan yürüten polislere teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında açıklamalarda bulunan İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşenur Güler, "Bu sosyal sorumluluk anlayışıyla amacımız her an görevinin başında olup halkın huzurla uyuyabilmesini, rahat bir şekilde gezebilmesini ve hayatını güvenli bir şekilde idame ettirmesini sağlayan değerli bir mesleğe sahip olan polislerimizi hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bize her türlü desteği verip yanımızda olan Elazığ Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği

Elazığ'da 'Polis Görevde, Halk Güvende' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title