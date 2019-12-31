Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı
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Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı

Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

31.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:54
Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı

'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.


AGD tarafından "Mekke'nin Fethinin" 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.


Mekke'nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, "Mekke'nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.


Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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