Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu - Haberler
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Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Kültür Sanat

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu Elazığ'da kentsel dönüşüm için yapılan kazı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu.

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da kentsel dönüşüm için yapılan kazı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu.

Elazığ'ın Kızılay Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları için başlatılan kazılarda, bir yapının ortaya çıktığı görüldü. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilerek yapı korumaya alındı. Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde Osmanlı dönemi ait bir yapı olduğunu raporlandı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden çıkarılan izin neticesinde sondaj kazına başlandı. 15 gündür devam eden ve şuan kadar 4 metre derinliğe inilen kazıda yapının, Osmanlı dönemine ait bir kilise olduğu tahmin ediliyor. Yapının tam tescillenmesi üzerine, ülke ve bütçe olanakları doğrultusunda turizme kazandırılması hedefleniyor.

Yapıyla ilgili bilgi veren Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç, " Bulunduğumuz alan Kızılay Mahallesi'dir. Bu alanda kentsel dönüşüm programı kapsamında, Mayıs ayında bize bir yapının ortaya çıktığı söylendi. Bilinen tescili bir yapı değildi. O günün şartlarında branda ile çevirdik. İş makinalarını alandan uzaklaştırdık. Polise haber verip koruma altına aldık. Emniyet güçlerinin buraya devriye atmasını ve güvenliğini almasını sağladık. Sonrasında ise raporlarımızı düzenledik. Koruma Kurulu ve Kültür Varlıları ile Müzeler Genel Müdürlüğüne ödenek için gönderdik. Kazı için ise Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazılarımızı yazdık. Toplantılarda yerin önemli bir yer olduğunu yapının Osmanlı dönemi bir yapı olduğunu raporladık. Buranın ne olduğunu anlayabilmemiz için koruma kurumundan buraya bir temizlik sondaj kazısı kararı çıktı. Bakanlığımızdan da ödenek talebinde bulunuldu. Bu ödenekler doğrultusunda yaklaşık 15 gündür bu alanda kazı çalışmalarımızı başlattık. Alanın tamamını boşaltıp yapıyı tescillemeyi planlıyoruz. İndiğimiz en derin yer şuan 4 metre, hallen tam zemine ulaşamadık. Burayla ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra buranın ne olduğunu ve gereken işlemlerin neler olacağını planlayacağız. Tescil işlemlerinden sonra burayı koruma altına alacağız. Elazığ'da bir çok yapı var. Dini yapılar, gerek mimari yapılar var. Bu da onlardan biri olur. Ülke ve bütçe olanakları doğrultusunda turizme kazandırılması hedefleniyor" diye konuştu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında Osmanlı dönemine ait tarihi kilise bulundu
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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