Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bisikletiyle dünya turu yapan Japon Turist Shogan Kameda'yı (45) bıçaklayan D.B. tutuklandı.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda'nın uyluk kısmındaki kanama durduruldu ve kasları tedavi edildi. Tedavisi süren Kameda'nın tetkik sonuçlarına göre taburcu edilmesi bekleniyor. Bu arada polis ekipleri Kameda'yı bıçaklayan kimliği tespit edilen D.B.'yi kısa yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kameda'nın sağlık durumu ile ilgili Dr. Noyan Dirlik "Hastamız acil servise cumartesi günü geldi, geldiğinde uyluğunda büyük bir kesik vardı, ciddi bir kanaması vardı ve acil serviste de devam ediyordu. Serviste baktığımızda bacak kasının dış kısmının tamamı kesilmiş ve kanıyordu. Kanaması devam ettiği için acil ameliyathaneye çıkardık. Ameliyathanede kanamasını durdurduk. Acil serviste hemogramı yaklaşık 10'du, ameliyathanede baktığımızda 8'e düşmüştü, normal bir insana göre 5 ünite kan kaybı vardı. Ameliyathanede kanamasını durdurduk, kaslarını tamir ettik. Yarısını temizleyip diktik ve çıkardık. 3 ünite de kan ihtiyacımız oldu. Şu an hasta stabil, hemogramı iyi, takip ediyoruz. Bugün 4'üncü günü. Yarası iyi olursa evine göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.