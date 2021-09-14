Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bisikletiyle dünya turu yapan Japon turist Shogan Kameda'yı (45) bıçaklayan D.B. tutuklandı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bisikletiyle dünya turu yapan Japon Turist Shogan Kameda'yı (45) bıçaklayan D.B. tutuklandı.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda'nın uyluk kısmındaki kanama durduruldu ve kasları tedavi edildi. Tedavisi süren Kameda'nın tetkik sonuçlarına göre taburcu edilmesi bekleniyor. Bu arada polis ekipleri Kameda'yı bıçaklayan kimliği tespit edilen D.B.'yi kısa yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Kameda'nın sağlık durumu ile ilgili Dr. Noyan Dirlik "Hastamız acil servise cumartesi günü geldi, geldiğinde uyluğunda büyük bir kesik vardı, ciddi bir kanaması vardı ve acil serviste de devam ediyordu. Serviste baktığımızda bacak kasının dış kısmının tamamı kesilmiş ve kanıyordu. Kanaması devam ettiği için acil ameliyathaneye çıkardık. Ameliyathanede kanamasını durdurduk. Acil serviste hemogramı yaklaşık 10'du, ameliyathanede baktığımızda 8'e düşmüştü, normal bir insana göre 5 ünite kan kaybı vardı. Ameliyathanede kanamasını durdurduk, kaslarını tamir ettik. Yarısını temizleyip diktik ve çıkardık. 3 ünite de kan ihtiyacımız oldu. Şu an hasta stabil, hemogramı iyi, takip ediyoruz. Bugün 4'üncü günü. Yarası iyi olursa evine göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.


Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş İbrahim Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Gülşen Yeşim Salkım Ferhan Şensoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:41:51. #1.17#