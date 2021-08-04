İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Demir yönetimindeki 23 HP 016 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Mücahit Temür'ün kullandığı 16 ALE 326 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle büyük bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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