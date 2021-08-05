Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
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Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak

Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Elazığ'da iki doz korona virüs aşısı olmayan vatandaşların kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak.

Elazığ'da iki doz korona virüs aşısı olmayan vatandaşların kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu tarafından alınan karar, yarın Türkiye'nin 81 ilinde faaliyete girecek.

Türkiye'de günlük korona virüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bugünlerde vatandaşların aşı olmaması kahveci esnafını harekete geçirdi. Bu kapsamda Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2020 yılından itibaren tedbir amaçlı alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 16 ay boyunca kapanma sürecine giren esnafın, bir daha böyle mağduriyetleri yaşanmaması için kahvehane, kıraathane ve kafeler için yaptırım kararı aldı. Yayımlanan kararla 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da mekanlara girebilmek için yarından itibaren vatandaşlara iki doz aşı şartı getirildi. Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Nihat Bozkurt, iki doz aşılarını yaptırmayan vatandaşların kahvelere gelmemelerini, kendilerini duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Bozkurt, "Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu tarafından dün düzenlenen toplantıda bir karar çıktı. Bilindiği üzere iş yerlerimiz 2020 yılında 16 ay boyunca kapalı kaldı, esnaflarımız da mağdur oldu. Bu mağduriyeti bir daha yaşamamak için federasyon tarafından böyle bir karar alınmıştır. Bu karar, 81 ile de yollanmıştır. Kararda ise kahvelerimize girmesi için en az iki doz aşı yapılmış olacak. Eğer iki doz aşılarını yapmayıp vatandaşı zor duruma sokacaklarda kahvelerimize gelmesinler, duyarlı olsunlar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Elazığ'da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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