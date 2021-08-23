Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da Beşir Derneği gönüllülerinden oluşan Arama ve Kurtarma ekipleri, deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Elazığ'da Beşir Derneği gönüllülerinden oluşan Arama ve Kurtarma ekipleri, deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğünce verilen eğitimin ardından belgelerini almaya hak kazanan 32 kişiden oluşan gönüllü ekip, "Afete hazır Türkiye projesi" kapsamında Sivrice ilçesinde bulunan AFAD eğitim alanında senaryo gereği, kentte meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası enkaz altında kalan 2 yaralıyı kurtardı.

AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de destek verdiği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, burada yaptığı konuşmada, "Afete hazır Türkiye projesi" kapsamında eğitimler verdiklerini söyledi.

Olası bir afet durumunda gönüllü sayılarının artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pıhtılı, "Bu eğitimler kapsamında Beşir Derneği, 32 kişilik bir ekiple gönüllü olarak arama kurtarma ve afetler ile ilgili eğitim aldılar. 5 gün süren bu eğitimlerde teorik ve arkasından pratik eğitimler verildi. Doğada arama kurtarma ve yangınlarla müdahale gibi eğitimler verildi. Daha sonra bugün Sivrice ilçemizde eğitim verdiğimiz gönüllülerimiz ile arama kurtarama eğitimi verdik." diye konuştu.

Afetlerin dünyanın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Pıhtılı, gönüllü ekip ile senaryoya gereği, yıkılan bir binada iki kişiyi yaralı olarak kurtardıklarını kaydetti.

Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan da son zamanlarda artan afetlerden dolayı kendi bünyelerinde Arama ve Kurtarma ekibi kurduklarını söyledi.

Afetin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için tedbirli olunması gerektiğin anlatan Aslan, "AFAD çok şükür Türkiye'de bu hususta yetkilidir. Bizde AFAD ile hareket ederek olası bir afette destek vermek için buradayız. Allah bize bir daha bu tür afatlar göstermesin. Ne zaman nasıl afet olacağını biz bilemiyoruz. Bu yüzden 32 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekibimiz gerekli eğitimi aldılar. Bu eğitim çerçevesinde ekibimiz bilgi sahibi oldu." şeklinde konuştu.

-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Burak Özçivit Burcu Biricik Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:31:57. #1.15#

title