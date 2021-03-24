Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
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Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

24.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:15
Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 30 köyde, gece etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri de devrildi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 30 köyde, gece etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, elektrik direkleri de devrildi. Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. 

Karakoçan'da gece saatlerinde fırtına etkili olurken, ilçeye bağlı 30 köyde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu. Elektrik direklerinin de devrildiği köylerde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, fırtınanın hasara neden olduğu yerlerde çalışmalara başlandığını, elektriği kesilen yerleşim birimlerine ise enerji verilmesi için harekete geçildiğini söyledi. Şahin, "İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık ekipleri, 2 greyder, 2 kepçe, 2 inşaat mühendisi ile sahada. 14 kişilik 4 ekiple çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz, elektrik kesintilerinin bir an evvel giderilmesi için canla başla çalışıyor" dedi.


Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER

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