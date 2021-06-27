Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu (2)

Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Haberler | Güncel

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞIMIZA YANSITILMAKTA'Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "25 Haziran saat 21: 28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesi Serinköyü merkezli 5.

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞIMIZA YANSITILMAKTA'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "25 Haziran saat 21: 28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesi Serinköyü merkezli 5.2'lik depremden, maalesef Elazığımızın Karakoçan ilçesinin 5 köyü olan Kuşpınar, Kuşbayır, Yeşilbelen, Çelebi ve Sarıhan köyleri de etkilendi. Depremin olduğu andan itibaren, kısa bir süre içinde, gerek AFAD personelimiz, gerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz, gerek Özel İdaremizin kurtarma araçları, iş makineleri, İlçe kaymakamımız ile deprem bölgesine intikal ettiler. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, muhtarlarımız vasıtasıyla aldığımız bilgilerle, can kaybımızın olmadığı hususu hepimizi sevindirdi. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da geçmiş olsun dileklerini, sizlerin vasıtasıyla vatandaşımıza iletmiş oluyorum. Deprem anından itibaren, devletimizin tüm imkanları vatandaşımıza yansıtılmakta. Gerek Kızılayımız olsun, gerek AFAD personelimiz olsun, İl Jandarma Komutanlığımızın personeli, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm kurumları personeli, deprem ile alakalı vatandaşımızın var ise mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, senkronize şekilde çalışıyorlar. Sabahtan itibaren 10 kişiden oluşan 5 teknik ekip, ön hasar tespit çalışmalarını başlattılar ve devam ediyorlar."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer

Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 15:00:42. #1.16#

title